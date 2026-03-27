Euskadi lanza una guía para prevenir y detectar el maltrato económico y el abuso financiero a mayores

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha editado una guía informativa sobre prevención del maltrato financiero a personas mayores y poder "reconocer señales de alerta, comprender los factores de riesgo y saber cómo actuar ante una sospecha".
La iniciativa ha sido presentada este viernes en la jornada "Maltrato económico y abuso financiero a personas mayores", centrada en "abrir un espacio de reflexión, sensibilización y trabajo compartido en torno a una realidad, muchas veces invisible, pero con graves consecuencias para la vida y el bienestar de las personas mayores".
Tanto la jornada como la guía informativa tienen como objetivo poner el foco en la prevención, la detección y la respuesta coordinada, para la cual, la guía se considera "una herramienta útil para reconocer señales de alerta, comprender los factores de riesgo y saber cómo actuar ante una sospecha".
El maltrato económico o abuso financiero hacia las personas mayores puede manifestarse de formas muy diversas, como el uso no autorizado de cuentas o tarjetas, las presiones para firmar documentos, la apropiación de pensiones o ayudas, cambios forzados en poderes o testamentos, o engaños a través de estafas telefónicas o digitales.
Robo disfrazado
Según se ha advertido, el abuso financiero "a menudo, no aparece como un robo evidente, sino disfrazado de ayuda, cuidado o gestión que se hace "por el bien" de la persona mayor, lo que dificulta su identificación y hace aún más importante la prevención.
Tal y como han añadido, además del perjuicio económico ocasionado, "este tipo de maltrato puede provocar miedo, vergüenza, aislamiento, deterioro del bienestar y pérdida de autonomía".