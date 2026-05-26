Euskadi activará la alerta naranja este miércoles y jueves por temperaturas muy altas de hasta 34 grados

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este miércoles y jueves en Euskadi la alerta naranja por temperaturas muy altas, que alcanzarán los 34 grados en algunas zonas del territorio.

Este martes estará activado el aviso amarillo durante toda la jornada por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 23/34 grados en la zona costera y 18/34 grados en la zona cantábrica interior. Por su parte, podrían rondar los 15/30 grados en la zona de transición y los 16/30 grados en el eje del Ebro.

Además, desde las 13.00 hasta las 20.00 horas el aviso amarillo será por riesgos de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 34 grados en el litoral y en la zona cantábrica interior y los 30 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro.

También estará activado durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

Por su parte, este miércoles se activará la alerta naranja durante toda la jornada por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 17/33 grados en la zona cantábrica interior, podrían rondar los 18/28 grados en la zona costera, los 14/33 grados en la zona de transición y los 15/34 grados en el eje del Ebro.

Entre las 13.00 y las 20.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 33 grados en la zona cantábrica interior y zona de transición, los 34 grados en el eje del Ebro y podrían rondar los 28 grados en el litoral.

Asimismo, estará activado durante toda la jornada del miércoles el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.

En cuanto al jueves, se volverá a activar durante toda la jornada la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. El pronóstico advierte de que las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 18/33 grados en la zona cantábrica interior y podrían rondar los 19/27 grados en la zona costera, los 15/32 grados en la zona de transición y los 16/33 grados en el eje del Ebro.

En la franja horaria entre las 13.00 y las 20.00 horas, el aviso será amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. En este caso, las temperaturas máximas podrían rondar los 33 grados en la zona cantábrica interior, los 27 grados en el litoral, los 32 grados en la zona de transición y los 33 grados en el eje del Ebro.

También durante toda la jornada de este jueves se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo relativamente alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas.