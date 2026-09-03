Meteorología

Euskadi activa el aviso amarillo por temperaturas máximas de más de 37 ºC para viernes y sábado

El mes de septiembre no deja atrás en el País Vasco las altas temperaturas y los avisos meteorológicos

Euskadi sufre el segundo agosto más cálido desde 1970

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Archivo - Nubes altas y temperaturas en ascenso.
Archivo - Nubes altas y temperaturas en ascenso. | EUROPA PRESS - Archivo

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este viernes y sábado en Euskadi el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, que podrán superar los 37 ºC en algunos puntos del territorio.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, este viernes se activará el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde las 13.00 hasta las 19.00 horas, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 33ºC en la zona cantábrica interior, los 36ºC en la zona de transición y los 37ºC en el eje del Ebro.

Por su parte en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 28ºC y en la zona cantábrica interior las temperaturas serán más elevadas en el este que en el oeste.

Este sábado se volverá a activar el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 13.00 hasta las 19.00 horas, cuando las temperaturas máximas podrían rondar los 33ºC en la zona cantábrica interior, los 36ºC en la zona de transición, los 37ºC en el eje del Ebro y los 28ºC en la zona costera.

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