Euskadi sufre el segundo agosto más cálido desde 1970

Los datos avalan el sentir popular de que éste no ha sido un agosto normal en lo meteorológico en Euskadi. La Agencia Vasca de Meteorología lo califica de 'muy cálido' y de hecho, según sus registros, la temperatura media ha superado en 2'4 grados el promedio entre 1991 y 2020. Es al menos el segundo más caluroso desde 1070, solo por detrás de 2003.

El día 13 fue el más caluroso del mes, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados en algunas estaciones del suroeste de Álava como Tobillas (40,3), Zambrana (40,2) y Nanclares (40), además de valores cercanos a ese valor en Salvatierra, Espejo y Arkauti.

A lo largo del mes de agosto se emitieron 17 avisos amarillos: siete por precipitaciones intensas, siete por temperaturas altas extremas y tres por temperaturas altas persistentes.

Y al calor, con varios avisos por temperaturas altas extremas y noches tropicales, se le suma la escasez de lluvias. Euskalmet define el pasado mes de agosto como muy seco en términos generales. En la vertiente mediterránea, advierte, 'no se ha alcanzado el 20% de lo esperable para esta época del año'.