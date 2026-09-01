Beatriz Artolazabal deja el Ayuntamiento de Vitoria rumbo al Senado

El EBB ha explicado que estos movimientos responden al deseo de Beltrán de Heredia de poner fin a su vida política, en la que entre otras responsabilidades, ha sido máxima responsable de la Ertzaintza como consejera de Seguridad. Según su partido, 'Beltrán de Heredia se ha convertido en un referente para el resto de Grupos Parlamentarios del Senado, que reconocen su criterio y coherencia en la defensa de los intereses de vascas y vascos en una Cámara utilizada de forma partidista por la mayoría absoluta del Partido Popular'.

Lo cierto es que el anuncio pone en marcha, al menos de forma pública, la maquinaria del Partido Nacionalista Vasco para designar quién será la persona que pugne por recuperar la alcaldía de la capital alavesa. Este relevo es el que falta por concretar para que el PNV plantee la renovación de los candidatos en las alcaldías de las tres capitales vascas.

La todavía teniente de alcaldesa de Vitoria y concejal de espacio público ya ha reconocido que afronta el cambio con tranquilidad. 'Hay momentos en la vida política en los que toca cerrar una etapa y estar preparada para abrir otra'. Ha añadido que es 'decisión meditada, hablada y compartida con mi partido'.