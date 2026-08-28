El Ayuntamiento de Ribera Baja exige al Gobierno Vasco que declare nulo y archive el proyecto Solaria Zierbana solar 2

Desde el ayuntamiento de Ribera Baja, exigimos al Gobierno Vasco que declare nulo y archive el proyecto Solaria Zierbana solar 2, por los mismos motivos que rechazó el resto de centrales del macro proyecto que Solaria quería realizar en Álava.

Los motivos de la denegación:

La denegación se fundamenta en dos causas principales. La primera y más relevante es la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de Red Eléctrica Española, requisito indispensable para cualquier instalación de generación. La compañía no logró mantener vigentes esos permisos, lo que deja sin base el proyecto.

Falta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): La ley estipula un plazo estricto de 31 meses para obtener una DIA favorable. Al vencer este término sin conseguirla, los derechos de conexión a la red de transporte decaen por completo.

Solaria Zierbana Solar 2 sobrepasó la fecha de enganche el 30 de noviembre de 2025, bajo estos mismos parámetros debería estar denegada, igual que el resto de centrales del macroproyecto.

Desde el Ayuntamiento de Ribera Baja han solicitado una reunión con industria, para pedir explicaciones y exigir el expediente de este proyecto además de comparecer en Juntas Generales de Álava, para exponer este tema y toda la problemática que está teniendo este municipio con las macro infraestructuras.

Solaria Zierbana Solar 2 es una central fotovoltaica de 49,9 MW, que Solaria quiere instalar entre Quintanilla de la Ribera y Ribabellosa, lo que supone la ocupación de 134 hectáreas de terreno cultivable, a este proyecto se le suma que la empresa Getxo-Mirador Norte FV ha obtenido la DIA, para la instalación de una central fotovoltaica de 7.020 placas con una potencia de 4MW, ocupando ocho hectáreas en Ribabellosa.

En el municipio de Ribera Baja ya está instalada en Arasur la central fotovoltaica más grande de Euskadi, EKIAN, de 24MW y con una ocupación de terreno de 55 hectáreas. Contiguo a ésta, en el término municipal de Armiñón, municipio colindante con el de Ribera Baja, está prevista la implantación de otra central de 150 MW, EKIENEA, con una ocupación de terreno agrícola de 200 hectáreas, un proyecto en el que participa Iberdrola, Krean, la Diputación de Álava y el Ente Vasco de la Energía (EVE).

La estimación de terreno ocupado por las centrales fotovoltaicas ya instaladas, las proyectadas y las que están en tramitación, es de 397 Hectáreas, provocando en el municipio el efecto isla de calor que se produce en las instalaciones de gran superficie.

A esto hay que sumarle la extensión de la futura línea de alta tensión, llamadas líneas de evacuación, que transportara 132.000 voltios desde Ekienea hasta Puentelarra y que en el municipio de Ribera Baja abarcara 5,588 km con 27 torres diseminadas por una zona que ya soporta la presencia de otros macro proyectos como son el trayecto de la línea del tren de alta velocidad Burgos-Vitoria, su conexión con Miranda de Ebro y la ya mencionada planta de Solaria Zierbana 2.