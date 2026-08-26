Culinary Zinema ofrecerá un viaje por las cocinas andalusí, mallorquina o japonesa

(EUROPA PRESS)

La sección Culinary Zinema, que une el séptimo arte con la gastronomía, del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, ofrecerá un viaje gastronómico por las cocinas andalusí de la mano de 'Noor: Cocinar pasados posibles'; mallorquina con 'Mallorca, un receptari' o japonesa con 'MITANI-The Mariage of Sushi', entre otras, y rendirá homenaje al chef Pedro Subijana y la nueva cocina vasca con 'Subijana, más allá de un bigote', todas ellas en competición por el Premio Culinary Zinema.

El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y el del Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, Joxé Mari Aizega, han presentado la sección Culinary Zinema de esta edición, integrada por cinco títulos, cuatro de ellos programados en estreno mundial.

Este año esta propuesta del Festival "permitirá conocer la reinterpretación de la cocina andalusí en el restaurante Noor de Córdoba, la tradición de la gastronomía mallorquina, el papel del chef Pedro Subijana como uno de los impulsores de la Nueva Cocina Vasca, la cultura del vino de la región de Borgoña y el exclusivo restaurante de Yasuhiko Mitani en Tokio", ha resumido Rebordinos. Las cinco películas competirán por el Premio Culinary Zinema, consistente en 10.000 euros para la película.

Además, como es habitual, Culinary Zinema, también incluirá cinco cenas temáticas relacionadas con las proyecciones. Inaugurará la sección 'Noor: Cocinar pasados posibles/ Noor: Eating History', dirigida por Carlos Velasco (Madrid, 1981) y Kate Hu (Taipéi, 1982). Se trata de una no ficción que explora cómo Paco Morales y Paola Gaulandi reinterpretan la herencia de Al-Ándalus a través de la alta cocina en el restaurante Noor de Córdoba.

La película de clausura, 'Mallorca, un receptari/ Mallorca, a Cookbook (Mallorca, un recetario)' de Pablo Bujosa (Palma de Mallorca, 1980), plantea un recorrido por varios pueblos mallorquines para difundir su cocina tradicional a través de platos elaborados durante generaciones con los productos de temporada de la zona. Su director.

Por su parte, 'MITANI-The Mariage of Sushi' es una no ficción filmada en colaboración por el japonés Keita Ideno (Osaka, 1975) y el australiano Ivan Kovac (Newport Beach, 1974), que se adentra en el mundo de Yasuhiko Mitani, dueño de un exclusivo restaurante de sushi de Tokio para solo seis comensales y que cuenta con una lista de espera de cuatro años.

Los estadounidenses Michael Dweck (Brooklyn) y Gregory Kershaw (Utica) ya pasaron por Culinary Zinema con 'The Truffle Hunters' ('Cazadores de trufas', 2020), filme estrenado en Sundance igual que su debut, 'The Last Race' (2018) y que 'Gaucho Gaucho' (2024), que también participó en Locarno Piazza Grande. En esta ocasión, presentan 'Burgundy', una mezcla de ficción y no ficción sobre la cultura del vino de la región de Borgoña que llegará a San Sebastián tras su estreno fuera de concurso en la sección Venice Open del Festival de Venecia.

Finalmente, 'Subijana, más allá de un bigote/ Subijana: The Man Behind the Moustache', es el nuevo trabajo de Jorge Fernández Mayoral (Logroño, 1982) y Jesús Javier Ruiz Aquerreta (Pamplona, 1975). Esta película de no ficción ofrece un relato "íntimo y personal" del chef guipuzcoano Pedro Subijana, "uno de los grandes impulsores de la Nueva Cocina Vasca y figura esencial en la transformación de la gastronomía española", ha destacado Rebordinos. El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña patrocina la sección Culinary Zinema.

CENAS TEMÁTICAS

Por su parte, Aizega ha dado cuenta de que las cinco películas de la sección estarán acompañadas de cenas temáticas, que tendrán lugar entre los días 22 y 25 de septiembre en su formato habitual de diez comensales por mesa para propiciar diálogos que enriquezcan la experiencia. Estudiantes, así como el equipo docente y de eventos de Basque Culinary Center participarán en todas las veladas, colaborando tanto en cocina como en sala.

La primera cena, el 22 de septiembre, tras la proyección de la película 'Noor: Cocinar pasados posibles/ Noor: Eating History', estará acompañada de un menú diseñado por los mismos protagonistas, Paco Morales y Paola Gualandi. La propuesta trasladará a la mesa la particular mirada del restaurante de tres estrellas Michelin sobre la cocina andalusí.

La cena que seguirá a la proyección de 'MITANI-The Mariage of Sushi' estará a cargo de su protagonista, el chef japonés Yasuhiko Mitani. Para esta ocasión, ofrecerá una experiencia gastronómica exclusiva para 16 personas en el restaurante del Gastronomy Open Ecosystem (GOe) donostiarra, el mismo 23 de septiembre.

Mitani elaborará "una propuesta íntima y única", junto al equipo del restaurante APAR del GOe, que permitirá "acercarse a la filosofía, la técnica y la sensibilidad que definen su cocina, especializada en el estilo tradicional Edomae, que combina pescado de temporada minuciosamente madurado con maridajes revolucionarios". Esta cena, constará de una bienvenida ofrecida por APAR, donde se podrá interactuar con productores de la película y el propio chef, y continuará con una velada donde Mitani preparará en directo las elaboraciones principales de la experiencia gastronómica.

La película 'Burgundy' estará acompañada el miércoles 23 por una cena a seis manos a cargo de los responsables de "dos de los restaurantes más jóvenes e interesantes" de la capital guipuzcoana, Álex Lizarraga y Édgar Jiménez, de Milla Lore, y Antonio Belotti, de 887. Los tres chefs fusionarán sus respectivas miradas culinarias en una propuesta de inspiración francesa. Además, al igual que en el filme, parte de la cena estará maridada con vinos de dos de las bodegas más importantes de Bertrand Devillard: Château de Chamirey y Domaine des Perdrix.

La película 'Subijana, más allá de un bigote/ Subijana: The Man Behind the Moustache' estará acompañada el jueves 24 por una cena en la que participarán Eneko Atxa de Azurmendi, Roberto Ruiz de Hika, Edorta Lamo de Arrea!, y David Yárnoz de Molino de Urdániz y será un homenaje a la trayectoria de Subijana y a su papel como uno de los impulsores de la Nueva Cocina Vasca. El postre correrá a cargo de Armintz Gorrotxategi, cuarta generación de la histórica saga de maestros chocolateros Gorrotxategi de Tolosa.

'Mallorca, un receptari/ Mallorca, a Cookbook' ('Mallorca, un recetario') estará acompañada el viernes 25 por una cena a cuatro manos de Maria Solivellas de Ca na Toneta y Celler Tonet, y Andreu Genestra del restaurante Andreu Genestra. Ambos chefs llevarán a la mesa su particular vínculo con la cocina mallorquina y el territorio, poniendo en valor el producto local, la tradición y la memoria gastronómica de la isla desde sus respectivas miradas.

ENTRADAS

Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta este viernes, 28 de agosto, a las 10.00 horas, a través de las páginas web 'sansebastianfestival.janto.e's y 'tickets.kutxabank.es'.

El precio de las entradas para la proyección y la cena temática es de 90 euros y se celebrarán en el Basque Culinary Center, a excepción de la cena de Yasuhiko Mitani, que tendrá lugar en el Goe - Gastronomy Open Ecosystem, y su precio será de 175 euros y sólo habrá 16 comensales.