Bilboko Konpartsak establece las txosnas como punto de referencia seguro ante las agresiones

BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak han situado las txosnas como "puntos de referencia seguros" para que, las personas que hayan sido agredidas o hayan visto algún tipo de agresión, puedan acercarse a cualquiera de ellas para recibir apoyo y ayuda y donde se les hará "una recepción empática y no se juzgará a nadie ni se cuestionará el relato".

Asimismo, se les acompañará a un lugar seguro y, "en caso de ser necesario y siempre que la persona agredida así lo desee, hablarán con otros agentes o instituciones (SMUS)", incluida la Policía.

La federación de las comparsas bilbaínas ha trasladado este mensaje en la presentación este viernes, en una rueda de prensa en el recinto festivo del Arenal, de los protocolos y las actuaciones que van a desarrollar durante la Aste Nagusia, que comienza este sábado, y en caso de producirse y constatar "agresiones sexistas, racistas, fascistas, euskarafobas, policiales o LGTBIfóbicas".

Desde Bilboko Konpartsak, han defendido que la Aste Nagusia sea un espacio para fomentar "el respeto, la diversidad, la libertad y la igualdad" y, para ello, "resulta imprescindible la colaboración y el apoyo de todos" y su "implicación" en las concentraciones de rechazo que se convoquen para denunciar algún tipo de agresión.

En euskera y castellano, dos de sus portavoces han recordado que la federación dispone de protocolos para hacer frente a diferentes situaciones que puedan darse, fruto de la colaboración con diferentes agentes sociales.

El objetivo principal, han subrayado, es "escuchar y proteger a las personas agredidas" porque es responsabilidad de todos denunciar lo ocurrido".

Para ello, además de disponer de guardias diarias para atender a las personas agredidas, en caso de sufrir una agresión, la respuesta de las comparsas de Bilbao se decidirá en las mesas informativas matutinas, "siempre con el consentimiento de la persona agredida y la colaboración de los agentes sociales que puedan estar implicados", han precisado.

De cara a las convocatorias que se organicen, en caso de producirse algún tipo de agresión, Bilboko Konpartsak considera "imprescindible el rechazo y la movilización de todos" y han reiterado su advertencia de que "las agresiones sexistas, racistas, fascistas, homófobas, tránsfobas, euskarafobas y la violencia policial no tienen cabida".

Por otro lado, las comparsas han trasladado su preocupación por la situación de los vendedores ambulantes en las últimas fiestas en las que, han asegurado, "las actuaciones policiales han conseguido aumentar la tensión" porque "los vendedores han sido perseguidos y la policía ha mantenido actitudes agresivas, ha habido detenidos y se les ha incautado material".

Para Bilboko Konpartsak, los vendedores ambulantes, "son personas que están trabajando, muchas en situaciones muy complicadas, y las políticas municipales no están dando solución".

"No se trata de ocultar estas situaciones, sino de exigir lo mínimo que debe garantizar una sociedad justa: un trato digno para todas las personas" han añadido.

A su vez, desde la federación han querido mencionar asimismo su deseo de que las fiestas de Bilbao "sean un espacio libre también para todas las personas euskaldunes" porque, han proseguido, "desgraciadamente, también en fiestas nos han recortado el espacio a los euskaldunes, se ha cuestionado a una pregonera por hablar en euskera o se han violentado por servir en euskera" han enumerado.

Para Bilboko Konpartsak, "la organización y la autodefensa feminista son un ejemplo, todavía más, para poder hacer frente al auge reaccionario" por lo que hay que decir "con fuerza" que "las agresiones sexistas, racistas, fascistas, homófobas, transfóbas, euskarafobas y la violencia policial no tienen cabida", "fuera agresores y cómplices" y "celebremos con respeto, alegría y rebeldía", han concluido.