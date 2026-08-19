El Festval reconoce al Gran Wyoming con el premio Joan Ramón Mainat 2026

El Gran Wyoming (Madrid, 1955), nombre artístico de José Miguel Monzón Navarro, presentador de ‘El Intermedio’ en laSexta, obtiene el cuarto y último Premio Joan Ramón Mainat 2026 de FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) gracias a una singular y prolífica trayectoria como humorista, actor y comunicador, referente indiscutible de la sátira política en la televisión española.

Licenciado en Medicina, ejerció brevemente como médico durante el servicio militar antes de abandonar la profesión para dedicarse al mundo del espectáculo, formó parte del grupo musical Paracelso y, más adelante, protagonizó junto al pianista Ángel Muñoz Alonso, ‘Maestro Reverendo’, espectáculos cómico-musicales que recorrieron España durante los años de la movida madrileña.

Se une así a los nombres de César Benítez, Pepa Bueno, 'First Dates' que también recibirán el galardón en esta 18º edición.