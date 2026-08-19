La Diputación alavesa confirma un caso de lengua azul en una explotación ovina de Barrundia

La Diputación Foral de Álava ha notificado a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) la circulación del serotipo 3 del virus de la lengua azul en el Territorio Histórico de Álava, tras confirmarse un caso en una explotación de ganado ovino del municipio de Barrundia.

La sospecha se detectó a finales del mes de julio, después de que los servicios veterinarios atendieran el aviso de una explotación del municipio. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio Pecuario de Eskalmendi y el 31 de julio se detectó la presencia del virus mediante técnica PCR.

Posteriormente, NEIKER realizó el serotipado de la muestra, que determinó que se trataba del serotipo 3. La muestra fue remitida después al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio estatal de referencia para esta enfermedad, que el pasado 14 de agosto confirmó oficialmente la circulación del serotipo 3 en Álava.

El caso afecta a un animal perteneciente a un rebaño de más de 200 ovejas que había sido vacunado frente a la enfermedad. El ejemplar presentó una sintomatología moderada, recibió tratamiento sintomático y ha evolucionado favorablemente.

Desde el Departamento de Agricultura se destaca que esta evolución pone de manifiesto el papel de la vacunación como principal herramienta de protección frente a la lengua azul, al reducir la aparición de enfermedad clínica y limitar su impacto sobre las explotaciones ganaderas.

La Diputación Foral de Álava también recuerda al sector ganadero la recomendación de vacunar a los animales, especialmente en el actual periodo de elevada actividad de los vectores que transmiten la enfermedad.

Precisamente, el pasado 13 de agosto el Servicio de Ganadería volvió a trasladar esta recomendación a las explotaciones alavesas, después de haberse confirmado durante las semanas anteriores la circulación del serotipo 3 en territorios próximos.

La institución foral mantiene a disposición del sector desde agosto de 2025 tanto las vacunas como los equipos veterinarios necesarios para desarrollar la campaña en las mejores condiciones. La vacunación es voluntaria y gratuita para las explotaciones ganaderas, ya que su coste es asumido por la Diputación Foral de Álava.

A fecha de hoy, alrededor de un tercio de la cabaña ovina alavesa ya ha sido vacunada, y la campaña continúa en marcha.

El Departamento de Agricultura insiste en la conveniencia de que las explotaciones que todavía no hayan vacunado a sus animales se incorporen a la campaña como principal medida preventiva para reducir los efectos sanitarios y económicos de la lengua azul.