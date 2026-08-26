(EUROPA PRESS)

Osakidetza busca aumentar los 3.000 actuales donantes de plasma a 5.000 para lograr 20.000 donaciones anuales. En el hospital de Uduliz se han realizado en dos años 99 donaciones de 60 donantes y habrá nuevas colectas el 14 de septiembre y 19 de octubre.

Según ha informado Osakidetza, "como resultado del compromiso adquirido entre la OSI Uribe y el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH), un equipo sanitario de estre centro se desplaza mensualmente al Hospital de Urduliz para realizar colectas de plasma gracias a la colaboración de donantes altruistas.

Desde el inicio de esta colaboración, entre ambas organizaciones de Osakidetza en 2024, se han realizado 99 donaciones procedentes de 60 donantes. El objetivo es facilitar la participación de donantes de la comarca de Uribe, acercar el punto de donación a su entorno y reducir así los desplazamientos.

Esta iniciativa forma parte de un programa en el que participa Osakidetza y que se enmarca en un proyecto europeo de promoción de la donación de plasma, cuyo objetivo es aumentar la autosuficiencia y fomentar tanto el número de donaciones como el de personas donantes.

Actualmente, el número de donantes de plasma en Euskadi está situado en torno a las 3.000 personas que realizan donaciones dos veces al año. El objetivo de Osakidetza es alcanzar las 20.000 donaciones anuales. Para ello, se requiere contar con alrededor de 5.000 donantes habituales que realicen una media de cuatro donaciones de plasma al año.

APLICACIONES DEL PLASMA

El plasma tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. Por un lado, se utiliza para transfusiones directas en pacientes con determinadas patologías, como enfermedades hepáticas, grandes quemaduras o personas sometidas a trasplantes. Bajo estrictas normas de calidad y seguridad, el CVTTH distribuye este plasma a los hospitales para su utilización cuando es necesario.

Por otro lado, el plasma es esencial para la fabricación de medicamentos, como las inmunoglobulinas y la albúmina, empleados en el tratamiento de inmunodeficiencias, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes o hemofilia.

Tras un complejo procesamiento técnico, se obtienen estos medicamentos, que posteriormente son administrados a las personas pacientes a través de las farmacias hospitalarias. El plasma obtenido en Osakidetza se destina exclusivamente a fines asistenciales y sanitarios y no forma parte, en ningún caso, de circuitos comerciales.

El principal requisito para ser donante de plasma es gozar de buena salud general, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos. La donación de plasma en Euskadi se realiza a través de una técnica denominada plasmaféresis, que permite extraer únicamente el plasma durante la donación en un procedimiento especializado que facilita la extracción de entre 600 y 750 ml de este suero sanguíneo.

El proceso se completa en menos de una hora y, a diferencia de donación de sangre convencional, se puede donar plasma una vez al mes y hasta 12 veces al año, ya que la recuperación del plasma es muy rápida.

PRÓXIMA COLECTA

La próxima colecta de plasma en el Hospital de Urduliz tendrá lugar los días 14 de septiembre y 19 de octubre. Para acudir a donar es necesario solicitar cita previa a través del Portal Móvil de Osakidetza, aplicación desde la que se puede acceder a la gestión de citas, ver el grupo sanguíneo y las alertas de donación. Asimismo, puede obtenerse cita a través de la página web de Osakidetza en la sección específica de la web de Euskadiko Odol Emaileak o bien por teléfono en el 900 30 34 04 en el CVTTH.

En la actualidad, los centros habilitados para la donación de plasma en Osakidetza de Bizkaia son eL Hospital Urduliz, el Hospital San Eloy, el Centro Vasco de Trasfusiones y Tejidos Humanos en el Hospital Universitario Galdakao, el Centro de Salud Durango-Landako y el Centro de Salud de Bombero Etxaniz.

En Gipuzkoa, se pueden hacer las donaciones en el Hospital de Eibar, el Centro de Salud de Arrasate y en Donantes de Sangre Gipuzkoa en Donostia-San Sebastián. En Álava, se encuentra únicamente el Centro de Salud de Olaguibel en Vitoria-Gasteiz.