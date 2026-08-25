UAGA denuncia la vulnerabilidad del sector vitícola ante la negativa de algunas bodegas a recoger su uva

A la habitual preocupación del inicio de la vendimia de Rioja Alavesa se une este año una nueva incertidumbre. Debido a crisis que atraviesa el sector vitivinícola, algunas bodegas están comunicando a los viticultores que no recogerán sus uvas, lo que deja a determinadas explotaciones en una situación de enorme vulnerabilidad. Además, este escenario puede favorecer que por parte de algunas bodegas se pretenda adquirir la uva a precios por debajo de los costes reales de producción. Ante esta coyuntura, la Unión Agroganadera de Álava -UAGA- quiere recordad la obligación de cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que los contratos deben garantizar precios que cubran los costes de producción, por lo que cualquier operación donde el precio se sitúe por debajo de esos costes debe ser investigada. Por ello, exige al Gobierno Vasco, como administración competente en materia de control agroalimentario, que actúe de manera inmediata para evitar que los viticultores se vean obligados a vender su producción a pérdidas y no espere a que sean los propios viticultores quienes tengan que denunciar individualmente estas situaciones. En este sentido, el sindicato solicita la puesta en marcha de inspecciones de oficio que permitan detectar operaciones de compra de uva que incumplan la normativa, así como un control más exhaustivo de los contratos, que deben formalizarse antes de la entrega de la uva, con precios y condiciones claramente establecidos. «Estamos cansados de que las inspecciones parezcan recaer siempre sobre el agricultor y el ganadero. Si existe una normativa que protege al productor, las administraciones tienen que hacerla cumplir también en el otro extremo de la cadena», denuncia UAGA. La organización recuerda que, si la producción de uva de calidad deja de ser rentable para los viticultores, muchas explotaciones familiares no tendrán capacidad para continuar y el abandono del viñedo será una realidad en la comarca de Rioja Alavesa. Por ello, UAGA hace un llamamiento al conjunto a las instituciones implicadas, así como al resto de la cadena vitivinícola, para abordar una estrategia de acción conjunta que tenga en cuenta factores como el valor de la uva y su coste real de producción, además de la importancia económica, social, medioambiental y paisajística del viñedo de esta comarca. En definitiva, el desarrollo de un plan de acción que contemple medidas estructurales eficaces y capaces de recuperar la rentabilidad de las explotaciones, garantizar el futuro de las y los viticultores y mantener y reforzar el patrimonio vitivinícola de Rioja Alavesa.