Gobierno Vasco y ganaderos analizarán este martes cómo garantizar la alimentación de las reses en la actual sequía

(EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco y los representantes de los ganaderos volverán a analizar este próximo martes las fórmulas para la adquisición y distribución de los productos destinados a las explotaciones perjudicadas por la sequía, en un encuentro precedido por las movilizaciones de protesta de las organizaciones agrarias.

La reunión se celebrará a partir de las cuatro de la tarde en la sede central del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz, según han confirmado fuentes de UAGA a Europa Press.

En el encuentro se analizarán fórmulas para la adquisición y distribución de los productos destinados a las explotaciones perjudicados por la sequía.

Por parte del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, la consejera, Amaia Barredo, descartó este pasado sábado, en una entrevista en Diario Vasco, la compra conjunta de forraje, al considerar que "no es necesaria" porque ya "suficiente forraje para los próximos meses".

Barredo también indicó que se ha enviado una carta a 4.000 explotaciones en la que se les informa de volúmenes y precios para el abastecimiento de alimento animal en el actual contexto.

En el caso de las organizaciones del sector, UAGA, Enba y EHNE han advertido en las últimas semanas de que "mientras el ganado en nuestros montes esté soportando una sequía histórica, al Departamento de Agricultura no parece resultarle necesario agilizar la toma de medidas".

Estas organizaciones, junto a la Asociación Treviño y Álava por el Campo (ATACA), que la semana pasada organizó una tractorada en Vitoria-Gasteiz, reclaman la declaración de Euskadi como zona de sequía; que se haga un seguimiento de la situación del agua; que se articule una mesa interinstitucional para hacer llegar agua a las zonas más afectadas; y que se establezca, junto con las diputaciones forales, mecanismos legales para permitir alimentar a los animales en los montes comunales.

Al margen de estas demandas, en el caso de UAGA se llegó a reclamar, el pasado 21 de agosto, la dimisión de la consejera Alimentación por su "irresponsabilidad, desconocimiento y nula capacidad de escucha".