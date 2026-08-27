La Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán clausura el domingo la Quincena Musical de San Sebastián con el Orfeón

(EUROPA PRESS)

La Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán clausura este domingo la 87 Quincena Musical de San Sebastián con el Orfeón Donostiarra, bajo la batuta de Riccardo Chailly. El sábado 29 de agosto, la violonchelista austríaca Julia Hagen se sumará como solista invitada a un monográfico sobre Antonín Dvorak.

En un comunicado, desde la Quincena han informado de que todavía quedan entradas en 'quincenamusical.eus' y en las taquillas del Kursaal y Teatro Victoria Eugenia.

La doble actuación de la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán, dirigida por su director musical, Riccardo Chailly, y que regresan a San Sebastián tras su primera visita en el verano de 2024, pondrá fin a esta edición.

El tándem italiano ofrecerá el 29 de agosto un monográfico dedicado a Dvorák, junto a la violonchelista Julia Hagen; y para el concierto de clausura del día 30, que contará con el Orfeón Donostiarra, ha seleccionado obras de Giuseppe Verdi y Piotr Illich Tchaikovsky. Ambas citas darán comienzo a las 20.00 horas en el Auditorio Kursaal.

La Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán surgió en 1982 de la mano de Claudio Abbado, como formación autónoma integrada por músicos de la orquesta del Teatro alla Scala, con el objetivo de desarrollar una actividad sinfónica paralela a la labor operística del histórico coliseo milanés.