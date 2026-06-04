Esteban y Andueza minimizan sus discrepancias y ensalzan la unidad del Gobierno Vasco

El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, han minimizado las discrepancias de las últimas semanas, que han enmarcado en las diferencias normales entre dos partidos, y han subrayado que lo relevante es la unidad y el acuerdo "a la hora de remar juntos" y de hacer que el Gobierno Vasco "funcione". Los líderes de los dos partidos que comparten gobierno en las principales instituciones vascas han comparecido este jueves en la sala de prensa del Parlamento Vasco para presentar una proposición de ley dirigida a agilizar las inversiones de interés prioritario en Euskadi.

La comparecencia conjunta se produce tras semanas de encontronazos verbales entre ambos por discrepancias en distintas cuestiones como la política lingüística y el peso del euskera en las OPES y de la publicación de un 'meme' por parte de los socialistas vascos en el que se retrataba a Esteban tirándose a una piscina acompañado de un mensaje en el que se ironizaba sobre su optimismo respecto a nuevo estatuto vasco.

Preguntados por estas diferencias Andueza se ha remitido a la comparecencia de hoy para destacar que "una imagen vale más que mil palabras". "Quédense con ella", ha insistido, mientras que Esteban ha subrayado que "la responsabilidad política está por encima de momentos buenos y malos". El líder del PNV ha insistido en que entra dentro de la normalidad que líderes de partidos distintos tengan opiniones contrapuestas porque son "diferentes", pero ha indicado que "a la hora de remar juntos y de hacer que funcione el gobierno de coalición" prima el acuerdo.

"Si alguien piensa que este es un tema personal, aquí no hay temas personales. Aquí hay un tema de trabajo y de responsabilidades políticas y eso está por encima de momentos buenos o malos y tanto Eneko como yo eso lo tenemos muy claro", ha indicado. Por su parte, Andueza ha planteado que en una coalición compuesta por dos partidos con tradiciones políticas diferentes "pueden surgir discrepancias puntuales" que, según ha dicho, "llevan a ciertos medios a elevar decibelios, cuando no es así".

"La imagen real de la coalición de gobierno", para Andueza se corresponde con la de la presentación conjunta de una iniciativa como la de hoy. "Somos una coalición que trabaja diariamente e intensamente. La realidad es la de la colaboración y la del trabajo conjunto", ha insistido. El líder del PSE-EE también ha dicho que respetará cualquier posición que pueda mantener el PNV en relación a la situación del gobierno de Pedro Sánchez porque su responsabilidad pasa por "gestionar el escenario vasco al margen de la posición que tenga el PNV con respecto a otras cuestiones".

Esteban y Andueza han terminado la rueda de prensa con un apretón de manos a petición de los medios audiovisuales.