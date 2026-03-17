El escritor y guionista de cómic Antonio Altarriba será el pregonero de las Fiestas de San Prudencio en Álava

El escritor, novelista, ensayista y guionista de cómic Antonio Altarriba (1952) será el pregonero de las Fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2026 en el territorio de Álava en reconocimiento a "una trayectoria dedicada a la creación, la reflexión y la divulgación cultural, y a uno de los autores que más han contribuido al prestigio del cómic como forma de expresión artística".

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado la decisión, para destacar que Altarriba es "uno de los autores más reconocidos del cómic español de las últimas décadas". Guionista, novelista y ensayista, Altarriba es también catedrático de Literatura Francesa en la Universidad del País Vasco, donde ha desarrollado gran parte de su carrera académica.

Su obra ha sido publicada en numerosos países y ha obtenido algunas de las principales distinciones del ámbito de la narrativa gráfica. Entre ellas, destaca el Premio Nacional del Cómic en 2010 por la novela gráfica 'El arte de volar', realizada junto al dibujante Kim. La obra narra la vida de su padre y se ha convertido en uno de los títulos más influyentes del cómic español contemporáneo.

A ella le siguió 'El ala rota', centrada en la figura de su madre y que "completa un díptico familiar de gran fuerza narrativa y emocional". Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra también la trilogía formada por 'Yo, asesino', 'Yo, loco' y 'Yo, mentiroso', obras que "exploran la moralidad, la identidad y los claroscuros de la condición humana y que han sido ampliamente premiadas y traducidas".

En los últimos años ha continuado ampliando su trayectoria con nuevas publicaciones, como 'El cielo en la cabeza', y ha seguido recibiendo importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En 2025 fue distinguido con el premio a toda una trayectoria en las Jornadas del Cómic de Avilés y nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia, una de las mayores distinciones culturales del país.

Además de su labor como guionista, Altarriba ha desarrollado una intensa actividad literaria y ensayística. En el ámbito de la narrativa, obtuvo el Premio Euskadi de Literatura en 2003 por su novela 'La memoria de la nieve' y ha publicado diversos ensayos sobre historieta, entre ellos 'La España del tebeo', una obra de referencia sobre la evolución del cómic en España.