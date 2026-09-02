Emakunde constata un "ligero descenso" en las agresiones sexistas durante las fiestas de las capitales de Euskadi, aunque llama a "no bajar la guardia" y a mantener las medidas de sensibilización y rechazo frente a este tipo de violencia.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha realizado un balance de las agresiones sexistas en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao que, en su opinión, sirven "como termómetro social".

La mayoría de las denuncias han sido por tocamientos no consentidos. En Vitoria-Gasteiz se registraron 4 denuncias (en 2025 fueron 8 y en 2024 fueron 10), en Donostia fueron 6 (en 2025 fueron 4 y en 2024 fueron 5) y en Bilbao han sido 13 (en 2025 fueron 14 y en 2024 fueron 16).

A pesar de este ligero descenso, Elgarresta ha llamado a "no bajar la guardia y seguir mostrando un rechazo colectivo a cualquier actitud que atente contra la libertad de las mujeres". Asimismo, ha querido agradecer la implicación de los ayuntamientos, las comisiones de fiestas, la hostelería, las distintas asociaciones y del movimiento feminista, además del de la ciudadanía en general, "por colaborar en la creación de espacios festivos en los que las actitudes machistas reciben cada vez más rechazo".