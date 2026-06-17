Los diez imprescindibles de las 50 propuestas del Azkena Rock

Entre las 50 propuestas que lleva a Vitoria el Azkena Rock Festival, hay diez que podrían ser imprescindibles para el gran público que se prepara para sudar y vibrar con los tres escenarios y los dos ‘garajes’ que comenzarán a funcionar desde mañana hasta el sábado en Mendizabala.

Para gustos, los colores, y más en cada edición de un evento que se atreve con todos los palos y pone siempre las guitarras por delante.

1. Alice Cooper: Seguramente uno de los motivos por los que el gran público ha adquirido la entrada. El viernes, pasada la madrugada, apunta a ser uno de los momentos más esperados de esta edición. Se encuentra en la lista de los clásicos que han pasado por el ARF y llevará a la explanada de Mendizabala míticos temas como ‘Poison’, ‘School’s Out’ o ‘No More Mr. Nice Guy’.

2. Imelda May: El soul y el blues tendrán nombre propio en esta edición. La clase de esta irlandesa estará acompañada por el guitarrista Darrel Higham con el que vuelve a los escenarios con puro rock. Será uno de los grandes atractivos de la primera jornada.

3. Social Distortion: Será uno de los platos fuertes del sábado. Mike Ness volverá a subirse al escenario vitoriano para hacer vibrar a un público que espera con ganas a los californianos y sus temas se mezclan con punk, rock y toques country.

4. The Hives: Apunta a ser una de las actuaciones de la noche 16 años después de su primera visita a la capital vasca. Si sus temas como ‘Main offender’ o ‘Hi to say I told you so’ suenan bien en sus discos, los directos los elevan con un gran espectáculo en directo y una destacada puesta en escena.

5. Evaristo: Ya es habitual que el Azkena Rock haga un guiño al rock local y este santo y seña del punk vasco de los 80 y 90, sobre todo, repasará su carrera en La Polla Récords, su momento más reconocido, además de Gatillazo, The Kagas, The Meas y Tropa do Carallo.

6. Corrosion of Conformity: Tras su presencia en 2019, entran en la candidatura para ser uno de las actuaciones inesperadas de esta edición. Los riffs y el heavy metal marcarán su puesta en escena.

7. Carpenter Brut: Es probablemente el grupo que más se sale de la esencia del Azkena y por eso merece una mención. La electrónica y el metal se unirán en el escenario en uno de los últimos conciertos del Festival.

8. Sugar: Solo porque no están en España desde 1993 ya merece la pena acompañar a este trío que los mismo distorsionan sus guitarras sin piedad como te cuelan algo de pop en sus temas noventeros.

9. Jason Isbell & the 400 Unit: Una de las bandas más jóvenes en formación de esta edición. Ideal para bajar las revoluciones del sábado antes del sprint final. El rock sureño y el country alternativo son sus señas de identidad.

10. Alcalá Norte: Puede que suenen más en festivales más ‘indies’, pero su toque canalla rockero les ha abierto las puertas en otra apuesta del ARF por las bandas emergentes nacionales. Los últimos premios como mejor nuevo artista de 2025 otorgado por la Academia de la Música, les avalan. Pero no deja de ser un riesgo en un festival de este tipo.

El bonus del Trasville lo protagonizarán la rave que montarán los alienígenas de Henge; el folk-punk de Bridge City Sinners; o los sintetizadores de Cuir.