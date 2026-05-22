Detenido en Muskiz (Bizkaia) por tenencia de sustancias explosivas al localizar 35 kilos de químicos en su casa

Las indagaciones comenzaron tras detectarse un perfil en una conocida red social con más de 30.000 seguidores y con más de 6 millones de visualizaciones que contenía alrededor de 300 vídeos relativos a la elaboración de diversos artefactos pirotécnicos en los que el ahora detenido incrementaba su potencia detonadora a través, presuntamente, del uso de precursores de explosivos.

A la espera de los resultados de los análisis definitivos, se ha podido determinar la presencia de 35 kilogramos de productos químicos, entre los que se encontrarían sustancias explosivas y precursores explosivos además de un molinillo para reducir el tamaño de las diferentes sustancias, un mando a distancia para realizar detonaciones con seguridad, iniciadores electrónicos, varios metros de mecha, artilugios caseros tipo "morteros" y diverso material pirotécnico.

Los investigadores no atribuyen al detenido pertenencia o vinculación a ningún grupo radical y descartan la posibilidad del uso del material intervenido con fines ideológicos o terroristas. Una vez puesto a disposición de la Autoridad Judicial, esta dispuso su puesta en libertad con medidas de vigilancia hasta que se produzca la celebración del juicio oral una vez finalizada la instrucción de la causa.