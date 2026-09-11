Agresión racista

Denuncian la agresión a una persona migrante con un arma de aire comprimido en San Sebastián

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que la víctima se personó este jueves sobre las 13:30 horas en una comisaría de la Ertzaintza para interponer una denuncia

Agencias

San Sebastián |

Denuncian la agresión a una persona migrante con un arma de aire comprimido en San Sebastián
Denuncian la agresión a una persona migrante con un arma de aire comprimido en San Sebastián | Harrera Sarrea

El colectivo Harrera Sarea ha denunciado la "agresión racista" ocurrida este pasado jueves, alrededor de las doce del mediodía, en la calle Duque de Mandas del barrio de Egia de San Sebastián, en la que una persona migrante recibió varios impactos de un arma de aire comprimido.

Según han explicado desde Harrera Sarea, una persona migrante estaba sentada frente a un edificio cuando fue tiroteada desde uno de los balcones con un arma de aire comprimido.

El colectivo ha detallado que la víctima recibió tres disparos, dos de ellos en la espalda y uno en el pómulo, y tuvo que recibir asistencia sanitaria por las lesiones.

Tal y como ha denunciado, se trata de la segunda agresión de estas características en pocos meses contra personas migrantes. En este sentido, ha recordado que este verano desde un balcón de la Parte Vieja "dispararon a una persona por la espalda".

Finalmente, Harrera Sarea ha subrayado que en la capital guipuzcoana "el odio hacia las personas migrantes está llegando demasiado lejos" y ha alertado de que no se puede "normalizar estas agresiones ni mirar hacia otro lado".

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