Bilbao celebra su aniversario con un viaje espacial, una ciudad en miniatura o "desplegándose por la Ría"

El Ayuntamiento de Bilbao celebra el 726 aniversario de la fundación de la Villa este viernes y sábado con la iniciativa Gau Zuria, que contará con iniciativas culturales y lúdicas como un viaje espacial que partirá del propio Consistorio bilbaíno o una ciudad en miniatura instalada en el Parque de Doña Casilda y que "se desplegará a lo largo de la Ría, invitando a la ciudadanía a "redescubrir" la ciudad desde "unas nuevas perspectivas".

El evento tendrá lugar el 19 y 20 de junio, de 19.30 a 00.30 horas, y ofrecerá 29 instalaciones y propuestas artísticas, de las que 15 son locales, 8 estatales y 6 internacionales, dirigidas a todos los públicos, con especial atención al público familiar.

En esta edición, la Ría de Bilbao se convierte en el eje central del recorrido, articulando una programación que discurre desde el Ayuntamiento hasta el Itsasmuseum, atravesando algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad como el Paseo Uribitarte, el Puente Zubizuri, Sala Uribitarte40 de BilbaoArte, Bizkaia Aretoa, el Parque de Doña Casilda o el Palacio Euskalduna.

Entre las novedades de esta edición, destaca el traslado de los espectáculos corales e instrumentales al hall del Palacio Euskalduna, donde formaciones bilbaínas ofrecerán actuaciones en directo durante ambas jornadas. Además, el programa incluye instalaciones readaptadas de otras ediciones de Gau Zuria como las Itsasargiak de Abandoibarra o las Zizak. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la directora del evento, Begoña Escribano, han dado a conocer las novedades artísticas que forman parte del programa de Gau Zuria.

El regidor ha recordado que este lunes se conmemora el 726 aniversario de la fundación de la ciudad, un aniversario que no sólo invita a mirar al pasado, "un pasado amplio", a la historia de la ciudad "en definitiva" sino también "a reafirmar el presente de una ciudad viva, de una ciudad moderna, acogedora y de una ciudad que tiene ambición de futuro".

Aburto ha destacado que Gau Zuria "volverá a transformar Bilbao en un "gran espacio de encuentro, una vez más, en torno a la cultura" y ha recordado que la iniciativa forma parte de las celebraciones del aniversario de la villa y es una de las expresiones, a su modo de ver, "más claras" de lo que Bilbao es como ciudad, "una ciudad que apuesta por la cultura y que lo hace como motor de desarrollo, de cohesión y también de proyección internacional".

En ese sentido, ha asegurado que la propuesta se ha consolidado como "un referente dentro del circuito de festivales de creación contemporánea, un evento que combina la mirada internacional con el talento local".

Aburto ha destacado que los artistas y compañías que llegan desde diversos lugares, como Francia, Alemania o Australia, encuentran en Bilbao un "escenario privilegiado", a orillas de la Ría, "que se convierte en el eje central de este festival".

Al mismo tiempo, ha dicho, se quiere seguir "dando espacio" a los artistas locales, "a los creadores de la casa, para que encuentren aquí una plataforma desde la que puedan proyectarse al mundo y para que sientan que Bilbao es siempre un lugar al que volver", porque si algo define a la villa es "esa capacidad de conectar lo local con lo global, de abrirse a nuevas miradas sin perder su identidad".

'Gran escenario'

El regidor ha resaltado que durante dos noches la ciudad se convertirá en un "gran escenario en el que el arte, la luz y la tecnología" dialogan con el paisaje urbano y lo "harán a través de un recorrido que va a despegar aquí mismo en el ayuntamiento y que se va a desplegar" a lo largo de la Ría, invitando a la ciudadanía "a redescubrir Bilbao desde unas nuevas perspectivas".

Aburto ha asegurado que Gau Zuria es "mucho más que un evento cultural", en la medida en que es una propuesta "abierta, inclusiva y accesible" que está pensada para todos los públicos, que "invita a participar, a compartir y a vivir la ciudad en familia o a hacerlo en pareja, en cuadrilla, para personas en definitiva de todas las edades".

Al mismo tiempo es, según ha añadido, un festival que "está comprometido con la accesibilidad, que cuida el entorno, el espacio público y apuesta por el uso de "materiales reutilizables y por instalaciones concebidas desde criterios responsables, valores que también forman parte de la identidad de Bilbao".

Aburto ha recordado que las celebraciones del aniversario de la ciudad se prolongan no solamente este lunes, el 19 y el 20, sino que también van a continuar el próximo 21 de junio con la tradicional ofrenda floral en honor a don Diego López de Haro, fundador de la villa y ha defendido seguir "celebrando juntos lo que somos, una ciudad con historia, con identidad y con futuro".

Programa de actividades

Begoña Escribano ha detallado el programa de actividades previsto para estas dos noches y ha asegurado que lo habitual es que Gau Zuria "siga el recorrido que transcurre paralelo a la Ría, pero este año propone un "viaje especial y espacial"

De este modo, el ayuntamiento se convertirá, ha destacado, en una base espacial de donde despegará el cohete y el público que lo desee "puede formar parte de esta expedición intergaláctica". No obstante ha destacado que para los que prefieran "poner pie en tierra, también hay posibilidades", caso de una instalación de colores en el Paseo Uribitarte, donde se puede "descansar, contemplar la Ría o incluso ver el despegue".

El Puente Zubi Zuri se tiñe como todos los años de luz y sonido y si avanza por el paseo se encuentran dos instalaciones interactivas que funcionan con el movimiento del público, mientras que en el escaparate de la sala Uribitarte 40 se ubica una escenografía móvil que se inspira en las ferias del juguete. Habrá también dos espacios lúdicos, propuestas para jugar en grupo y para experimentar con los sentidos, construidos en madera sin botones ni electrónica.

En el Muelle Campa de los Ingleses, junto a las fuentes, habrá una gran instalación de elementos hinchables, mientras que en el muelle Churruca, "se asoman y se reflejan en el agua las farolas del alumbrado público convertidas en faros". En paralelo por el Paseo de Abandoibarra , se ubican seis instalaciones, mientras que la biblioteca de la Universidad de Deusto presta su fachada para crear una vidrera de colores.

En Bizkaia Aretoa podrán verse flores suspendidas en el aire que se abren y se cierran al ritmo de la música, mientras que en el Parque de la República, se colocará un parterre de flores hinchables de colores que se ubicará sobre un parque verde, mientras que bajo el puente de Deusto será posible decorar la pared con un lienzo que el público puede dibujar con sus dispositivos móviles.

Bajo la grúa Carola se ubicará una instalación artesanal e interactiva que evoca el pasado industrial, mientras que "Arrecife" es una propuesta que transforma el entorno del Itsasmuseum en un ecosistema inspirado en los arrecifes marinos.

La pérgola del Parque de Casilda Iturrizar contará una instalación formada por hinchables de colores, y un cartel luminescente con el mensaje "Maite Zaitut" y en el parque se ubicará también una ciudad en miniatura, que "no duerme y que late a través de la luz".

En la plaza Arriquibar, "El cuaderno de viaje de Patrick" acompaña en un recorrido teatralizado por Nueva York, por Roma, por París, por Bilbao, según ha destacado.

Dos propuestas itinerantes completan el programa, "Buru Argiak" y "Urban Dance". Según ha indicado, las primeras son "unas lámparas de pie que andan", mientras que la segunda es una compañía de danza urbana.