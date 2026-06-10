Notas PAU Euskadi: Aprueba el 95,26% de los estudiantes

Un total de 11.507 estudiantes de Bachillerato de los 12.080 que se han presentado a la fase de acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad del País Vasco han aprobado, lo que supone que la ha superado el 95,26%, según ha informado la EHU.

El porcentaje de aprobados entre los que han hecho la prueba en euskera es más alto (96,80%), mientras que han aprobado 2.362 estudiantes de los 2.633 que la hicieron en castellano, el 89,71%.

Notas y revisión

El alumnado ya puede consultar las calificaciones a través de la aplicación Sarbidea y la solicitud de revisión se puede presentar del 11 al 15 de junio. Los resultados definitivos de las pruebas se publicarán el 22 de junio y la petición para ver exámenes se debe realizar los días 23 y 24 de junio.

La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. El alumnado que desee presentarse debe matricularse del 18 al 23 de junio.