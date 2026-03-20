BBVA espera crecer más que sus competidores y liderar la era de la IA pese a un entorno geopolítico "incierto"

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha afirmado que, pese al actual entorno "incierto", marcado por "tensiones comerciales y conflictos bélicos" pero también por "grandes oportunidades", el banco afronta "con confianza" este contexto, y espera este año seguir creciendo por encima de sus competidores y seguir liderando "de nuevo" la era de la inteligencia artificial.

Torres Vila ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas del banco en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína.

En su balance del pasado ejercicio, el presidente de la entidad financiera ha subrayado que 2025 ha sido un año "excelente" para BBVA, en el que han alcanzado "un beneficio récord" de más de 10.500 millones de euros y, según ha destacado, son de nuevo "líderes en Europa en crecimiento y rentabilidad".

Carlos Torres Vila ha añadido que, gracias a esos resultados, el banco "acelera" la remuneración a sus accionistas. "Por un lado, destinamos la mitad del beneficio a 5.200 millones al mayor dividendo de nuestra historia -de 92 céntimos por acción-, un 31% más que el año anterior y, por otro, avanzamos en la ejecución del programa de recompra de acciones por importe de 4.000 millones", ha agregado.

El presidente del BBVA ha asegurado que, de cara a 2026, el banco espera seguir "creciendo por encima" de sus competidores y aumentar la rentabilidad a niveles en torno al 20%.

Todo ello, según ha apuntado Torres Vila, en "un entorno cambiante e incierto marcado por tensiones comerciales y conflictos bélicos", también habrá "grandes oportunidades", como la inteligencia artificial o la transición energética, que serán "los grandes motores de la economía en los próximos años".

Carlos Torres Vila ha manifestado que en BBVA afrontan este contexto "con confianza", gracias a la diversificación geográfica del banco, "a la combinación única de crecimiento y rentabilidad" y a una estrategia "con un claro foco en la innovación".

El presidente del banco ha resaltado que fueron "pioneros" en la transformación digital "con enorme éxito". "Y, de nuevo, vamos a liderar la era de la inteligencia artificial siempre para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes", ha añadido.