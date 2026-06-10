Zaramaga inaugura la recreación del mural dedicado a la matanza del 3 de marzo en Vitoria

El barrio de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, ha acogido este miércoles la inauguración oficial de la recreación del mural del 3 de Marzo, ubicado en la fachada del número 28 de la calle Reyes de Navarra y dedicado a la memoria de las víctimas de la matanza de 1976, en la que cinco personas fueron asesinadas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral.

Esta intervención recupera uno de los símbolos más reconocibles del barrio y actualiza la obra original realizada en 2013, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La recreación del mural fue realizada de forma colectiva durante el verano de 2025 con la participación de más de 30 personas voluntarias vinculadas al barrio de Zaramaga y al movimiento memorialista del 3 de Marzo. Los trabajos de pintura se desarrollaron pieza a pieza sobre tela y en formato modular, permitiendo su posterior instalación -a modo de puzle- sobre la nueva fachada ventilada del edificio rehabilitado.

El nuevo mural ocupa una superficie de 180 metros cuadrados y está compuesto por 50 piezas modulares de 150x240 centímetros. La obra reproduce y actualiza el mural original creado en 2013, respetando su composición y su mensaje principal: la reivindicación de memoria, verdad y justicia medio siglo después de los sucesos de 1976.

El mural, tanto en su versión original como en esta nueva recreación, imita un gran panel compuesto por recortes de prensa, fotografías y documentos alusivos a los sucesos ocurridos el 3 de Marzo de 1976.

El acto de presentación ha contado con la participación de la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal; la concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa; y el viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Juan Carlos Abascal.

Además de los representantes institucionales, han asistido vecinas y vecinos del barrio, personas voluntarias participantes en el proceso de creación colectiva y miembros de la asociación Martxoak 3. También han participado Verónica Werckmeister, muralista y coordinadora del trabajo, y Javier Hernández Landazábal, autor del mural original, que han explicado el trabajo de recreación del mural realizado durante el pasado verano y la instalación sobre la fachada efectuada recientemente.

Memoria colectiva

Artolazabal ha destacado que la recuperación del mural supone "mucho más que la inauguración de una obra artística", ya que el mural "representa la memoria colectiva de un barrio y de una ciudad" e invita a "mantener vivo su recuerdo para seguir construyendo una sociedad basada en la convivencia, la democracia y el respeto".

Por su parte, Miren Fernández de Landa ha destacado el valor simbólico y comunitario de esta intervención. "Hoy devolvemos al barrio un símbolo muy importante de memoria colectiva; este mural representa el compromiso de Zaramaga con la memoria, la justicia y la participación vecinal", ha afirmado.

El viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana ha indicado que el mural se integra en la estrategia de regeneración integral que el Gobierno Vasco impulsa en Zaramaga a través del programa Opengela. Abascal ha recordado que esta actuación moviliza más de 31 millones de euros de inversión pública y beneficiará a más de 350 viviendas.

La muralista Verónica Werckmeister y el artista Javier Hernández Landazábal han agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible el proyecto y han destacado el carácter colectivo del trabajo.