Sube a 100.000€ la ayuda económica para huérfanos por violencia machista en Euskadi

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha recordado que el decreto contempla una medida extraordinaria que consiste en un pago único de 10.000 euros con carácter retroactivo a todas aquellas personas que desde el 1 de enero 2003 han quedado huérfanas de madre siendo esta última asesinada por violencia machista y ellas menores de edad en el momento del crimen.

Los requisitos para solicitar la ayuda son no haber cumplido los 18 años en el momento del fallecimiento de la madre; no haber cumplido 21 años en el momento de la solicitud de la ayuda; y residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de Euskadi al solicitar la ayuda y de manera ininterrumpida mientras se reciba la ayuda, salvo que estén empadronados fuera mientras están estudiando.

La solicitud de la ayuda económica y la aportación de la documentación podrán realizarse de forma electrónica o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana -Zuzenean- del Gobierno Vasco o a través del e-mail ss-gz@euskadi.eus. Estas personas tendrán un plazo de dos años para solicitar dicha ayuda. Se ha tomado como referencia el 1 de enero de 2003, por ser el momento a partir del cual se comenzaron a contabilizar las víctimas de la violencia de género, según ha precisado la Consejería.