Atresmedia desembarca en el Festval de Vitoria con sus principales apuestas para la nueva temporada

'99 para ganar'

Antena 3 dará el pistoletazo de salida a su presencia en el FesTVal de Vitoria 2026 presentando ‘99 para ganar’, una de sus grandes apuestas de entretenimiento para la nueva temporada, que aterrizará muy pronto en el Prime Time de la cadena.

Sus presentadores, Miki Nadal e Irene Junquera, serán los encargados de presentar y dar todos los detalles de esta nueva gran apuesta de Antena 3 que aterriza tras un enorme éxito internacional. Es la adaptación española de ’99 to Beat’, uno de los concursos de mayor expansión global de los últimos años, que tras sumar más de 13 temporadas de emisión con gran éxito en Bélgica, cuenta con versiones internacionales en países como Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Francia, Brasil, Polonia, Noruega, Suecia, Estonia o Vietnam, entre otros territorios.

Emoción, competición, tensión y humor se unen en esta apuesta que protagonizan 100 concursantes de todas las edades, que se enfrentan a 99 desafiantes juegos de destreza, rapidez, lógica y habilidades físicas, donde cualquiera puede ganar siempre que no quede en último lugar. Porque en ’99 para ganar’ no es necesario ganar las pruebas, lo importante es no ser el peor.

La gran apuesta de Flooxer por los contenidos verticales

Atresmedia presentará, también el miércoles, su importante y firme apuesta por las series verticales en Flooxer, el canal juvenil de atresplayer. El grupo de comunicación, que ha sido pionero en la producción de este tipo de ficciones en España, además anunciará en primicia en el FesTVal de Vitoria nuevos proyectos de series verticales.

Nuevas ficciones que llegan al canal de atresplayer tras el enorme éxito de apuestas verticales originales de la plataforma como ‘Una novia por Navidad’ y ‘Una novia por vacaciones’, protagonizadas por Marina Baeza y Carla Flila. Flooxer así seguirá reforzando su catálogo de ficciones verticales originales con nuevas apuestas como ‘Baddie’, el primer thriller de corte joven-adulto en vertical para la cadena.

Lucía de la Puerta, Rita González y Max Navarro, protagonistas de ‘Baddie’, estarán en esta presentación en Vitoria, junto a rostros de nuevos proyectos de Flooxer por anunciar.

'Las hijas de la criada'

El FesTVal acogerá el miércoles la gran premier del segundo episodio de la serie original de Atresmedia, ‘Las hijas de la criada’, que contará con la presencia de alguno de sus protagonistas en Vitoria. Se trata de la adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, que recibió el Premio Planeta 2023 y que Antena 3 estrena este jueves 03 de septiembre en Prime Time tras su gran éxito en atresplayer, donde se convirtió en el mejor estreno de la plataforma de los últimos 3 años, siendo uno de los contenidos más vistos en la misma.

'Pesadilla en la cocina'

Como cada año, laSexta también tendrá su presencia en el FesTVal de Vitoria. El jueves 10 de septiembre será el turno de ‘Pesadilla en la cocina’, uno de los programas estrella y más emblemáticos de la cadena de Atresmedia. Se presentará en Vitoria la décima temporada del programa que conduce Alberto Chicote, y que se ha convertido ya en historia de la televisión, triunfando en cada una de sus temporadas y siendo uno de los formatos más icónicos de la cadena.

El chef dará todos los detalles de la nueva temporada del programa, que volverá muy pronto con nuevas entregas al Prime Time de laSexta. Reconducir a unos propietarios y empleados completamente perdidos volverá a ser la misión principal de Chicote, que se volverá a enfrentar a cocinas en las que el caos y la suciedad son las auténticas protagonistas. Y es que en esta décima temporada, el objetivo de ‘Pesadilla en la cocina’ seguirá siendo el mismo que con el que arrancó el programa diez cursos atrás: salvar a hosteleros y restaurantes al borde del colapso.

'A la deriva'

El viernes 11 de septiembre, Atresmedia presentará ‘A la deriva’, su gran apuesta de ficción para esta nueva temporada. Paula Echevarría y Daniel Grao, dos de sus protagonistas, estarán presentes junto a Lucía Guerrero y Adelfa Calvo, para dar todos los detalles de esta importante apuesta que llegará a atresplayer el próximo 20 de septiembre, antes de aterrizar en el Prime Time de Antena 3.

‘A la deriva’, ficción grabada en Canarias y Madrid que cuenta con diez episodios de 50 minutos, está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo. Una historia de mujeres fuertes y resilientes, en la que la sororidad y la superación atraviesan todo el relato. Una serie coral que se construye en torno a unas mujeres que deben lidiar con las consecuencias del regreso de esos familiares que creían muertos.

El Gran Wyoming, ‘Cara al show con Marc Giró’, Cristina Pardo y la trilogía ‘La novia gitana’, premiados en el FesTVal 2026

Atresmedia recibirá cuatro galardones en la gala de clausura que se celebrará el sábado 13 de setiembre en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz.

El presentador de ‘El intermedio’ en laSexta, El Gran Wyoming’, recibirá el premio Joan Ramón Mainat 2026, por el que ha sido reconocido “gracias a una singular y dilatada trayectoria como referente de la sátira política en la televisión española”. Mientras que ‘Cara al show con Marc Giró’, el formato de entretenimiento de laSexta de Marc Giró que combina el humor irreverente con el análisis de la actualidad y entrevistas los grandes nombres de la cultura y el entretenimiento, recibirá un Premio FesTVal 2026.

Por su parte, la periodista Cristina Pardo ha sido premiada con un Premio FesTVal “por sus veinte años de trayectoria en laSexta, cadena en la que ha dirigido y presentado espacios como ‘Liarla Pardo’ y donde ha conducido durante los últimos cinco años ‘Más vale tarde’ junto a Iñaki López”. Un galardón que coincide con su aterrizaje en el Prime Time de Antena 3 con ‘La Mesa’.

La trilogía ‘La novia gitana’ recibirá un Premio FesTVal “por culminar con éxito la adaptación televisiva de la saga de Carmen Mola iniciada con ‘La Novia Gitana’ y continuada con ‘La Red Púrpura’ y ‘La Nena’, que Paco Cabezas cierra ahora con ‘La Nena’. El estreno de las tres entregas en atresplayer ha confirmado a esta trilogía como una de las apuestas de ficción criminal más sólidas del catálogo de Atresmedia”.