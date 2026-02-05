El Ararteko se reunirá con Zupiria para hablar sobre su decisión de informar sobre el origen de los detenidos

El nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, se reunirá la próxima semana con el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, para analizar la decisión de su departamento de informar sobre la nacionalidad de las personas detenidas en los comunicados de prensa de la Ertzaintza. Aunque de momento no se ha pronunciado sobre la idoneidad o no de esta medida, Mancisidor ha advertido de que "seguridad y derechos no deben competir, sino complementarse", y de que es necesario "evitar la falsa dicotomía entre seguridad y libertades".

Mancisidor, que este jueves ha tomado posesión de su cargo en el Pleno del Parlamento Vasco, ha explicado que una vez conocidas las explicaciones del consejero y de "discutir en detalle" esta cuestión con el equipo que conforma la institución del Ararteko, hará pública su posición respecto a la decisión de informar sobre el origen de las personas detenidas por la Ertzaintza, una medida que ha sido descartada en otros cuerpos de seguridad como las policías locales de Vitoria-Gasteiz y de Bilbao.

El Ararteko, en declaraciones a los periodistas, ha informado de que tras hablar con Zupiria, ambos han acordado tener una reunión con "la máxima brevedad posible", por lo que mantendrán un encuentro la próxima semana en el que hablarán sobre este asunto.

Mancisidor ha mostrado su "confianza" en que, finalmente, pueda alcanzarse "una buena solución que respete los derechos y preocupaciones de todos, y que sea satisfactoria para las necesidades de todos".

Respecto al caso de las vacunas caducadas administradas por Osakidetza y del joven herido en Rekalde durante una carga de la Ertzaintza, ha explicado que para poder pronunciarse sobre estas y otras cuestiones debe estudiarlas y analizarlas en detalle con su equipo.