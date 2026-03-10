Álava solicitará la repatriación del menor identificado como presunto autor de la agresión homófoba

La Diputación Foral de Álava solicitará a la Subdelegación del Gobierno que inicie los trámites para retornar a su país de origen al menor de edad identificado como presunto autor de la agresión homófoba del pasado domingo en Vitoria-Gasteiz.

El diputado general ha expresado su condena ante esta agresión en la que, presuntamente, participaron tres menores de edad tutelados por la institución foral, que al parecer se escaparon del centro en el que están acogidos. Ramiro González ha denunciado que este tipo de agresiones "constituyen un atentado directo contra la dignidad, contra la libertad individual y contra los derechos humanos".

González ha afirmado que esta persona "ya ha protagonizado anteriores agresiones" y presenta "una absoluta falta de adaptación al recurso en el que se encuentra y a una sociedad que pretende ayudarle a integrarse".