Los alardes de San Marcial desfilan con normalidad y llenan las calles de Irun en una jornada gris pero sin lluvia

El Alarde Tradicional --compuesto por 19 compañías con casi 7.000 soldados y sus 19 cantineras--, y el Público --formado por un total de trece compañías, integradas por más de 1.000 personas, entre ellas mujeres que también participan como soldado, y que este año celebra su 30 aniversario-- han desfilado con normalidad, en una mañana nubosa, por las calles de Irun (Gipuzkoa) en el día de San Marcial, arropados por miles de personas.

La alcaldesa irundarra, la socialista Cristina Laborda, ha recibido en el Ayuntamiento de la localidad fronteriza, acompañada de representantes de la Corporación municipal y de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, a los dos alardes.

A apoyar al Alarde Público, en el que las mujeres también desfilan como soldados, también ha acudido, entre otros, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, y la adjunta del Ararteko, Estefanía Ocáriz, que ha recordado que las mujeres tienen "derecho inalienable a la igualdad".

Otros que han estado presentes en este alarde han sido el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero; la secretaria de Feminismos de Podemos Euskadi y concejala en Irun, Thania Pazos; la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa de la formación morada, Miren Echeveste; la portavoz de EH Bildu en el Parlamento foral guipuzcoano, Maddalen Iriarte; y la coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa, Arantza González.

Alardes

El Alarde Tradicional, en el que las mujeres no pueden desfilar como soldados sino solo como cantineras, ha arrancado hacia las 07.40 horas de la plaza Urdanibia, en una jornada nubosa pero con buena temperatura y sin lluvia.

El nuevo general Javier García Nieto, que este año sustituye a Asier Etxepare, ha recibido a los soldados, que han desfilado sin incidencias, en la plaza de San Juan, a la que se han dirigido desde Urdanibia.

García Nieto ha pedido "zanjar las polémicas" y disfrutar de esta fiesta, tras el malestar expresado por algunas voces, que han solicitado la dimisión de la Junta de Mandos por la denuncia de una cantinera contra el Tambor Mayor por tocamientos y comportamiento inapropiado, al que la Junta sancionó con dos años sin poder desfilar.

"Ha sido un año muy duro, demasiado", ha señalado a las compañías, a las que ha recordado que el pueblo está "esperando el Alarde". "Dejemos a un lado nuestras diferencias y disfrutemos del Alarde", ha pedido.

Tras pasar revista a las tropas, estas han efectuado las tradicionales descargas y después los soldados se han dirigido a la Iglesia Juncal para regresar más tarde a la plaza Urdanibia.

Alarde público

El Alarde Público, por su parte, ha salido con un poco de retraso, pasadas las 10.20 horas, y ha desfilado también con normalidad y arropado por aplausos de cientos de personas. El desfile, en el que las mujeres marchan también como soldados, ha realizado las tradicionales descargas después de pasar revista su nuevo general, Patxi Pérez, que ha tardado un poco más de lo habitual en llegar a la plaza San Juan.

Este año se conmemora el 30 aniversario de la creación de este Alarde Público, cuando un grupo de mujeres de Bidasoaldeko Emakumeak solicitó al Ayuntamiento de Irun que modificara la ordenanza para poder participar en el Alarde en igualdad con sus conciudadanos. Treinta años después, siguen solicitando que el Ayuntamiento irundarra organice un Alarde Municipal.

A su juicio, un Alarde en el que las mujeres pueden desfilar en igualdad de condiciones que los hombres, "financiado por Emakunde y por la Diputación foral de Gipuzkoa, pero ignorado por el propio Ayuntamiento, constituye una anomalía institucional que avergüenza" a Irun. Pérez se ha dirigido a los presentes para preguntarles si ha habido algún problema, a lo que las compañías han respondido que no, tras cuestionarles sobre cómo estaban los ánimos, les ha invitado a "disfrutar y pasar bien" el día.

Con esta fiesta, Irun recuerda a las tropas irunesas en la batalla de San Marcial, que finalizó el 30 de junio de 1522 con la derrota de los soldados franceses en la Peña de Aldabe, evitando que se hicieran con el control de la ciudad fronteriza. Los dos alardes volverán a desfilar esta tarde por las calles irundarras.