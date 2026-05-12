Juicio

El acusado del asesinato de Maialen rechaza declarar en el juicio alegando que no está "bien"

La defensa sigue manteniendo que el acusado sufrió una desconexión de la realidad

La hija de Maialen sufre un "trauma severo" y sufrirá afecciones psicológicas y emocionales durante su vida

Europa Press

Vitoria |

Juicio Maialen
Juicio Maialen | Onda Cero Vitoria

El acusado por el asesinato de Maialen, la mujer asesinada a cuchilladas el 28 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz cuando estaba embarazada de mellizas, se ha negado a declarar en la sesión del juicio por este crimen que se celebra este martes, en la que únicamente ha afirmado que no se encuentra "bien" y que, por lo tanto, no está en condiciones de responder a las preguntas de las partes.

La Audiencia Provincial de Álava acoge este martes la séptima sesión del juicio por este crimen, cometido el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz y por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

En la sesión de este martes estaba programada la declaración del acusado, de iniciales J.R. y marido de la víctima. No obstante, el presunto asesino de Maialen se ha acogido a su derecho a no declarar ante el tribunal. "No estoy bien y no puedo declarar", se ha limitado a afirmar.

La sesión, en la que también se han visionado las grabaciones del video que muestra al acusado entrando y saliendo de la habitación del apartahotel en el que fue acuchillada Maialen

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