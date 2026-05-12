El acusado del asesinato de Maialen rechaza declarar en el juicio alegando que no está "bien"

El acusado por el asesinato de Maialen, la mujer asesinada a cuchilladas el 28 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz cuando estaba embarazada de mellizas, se ha negado a declarar en la sesión del juicio por este crimen que se celebra este martes, en la que únicamente ha afirmado que no se encuentra "bien" y que, por lo tanto, no está en condiciones de responder a las preguntas de las partes.

La Audiencia Provincial de Álava acoge este martes la séptima sesión del juicio por este crimen, cometido el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz y por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

En la sesión de este martes estaba programada la declaración del acusado, de iniciales J.R. y marido de la víctima. No obstante, el presunto asesino de Maialen se ha acogido a su derecho a no declarar ante el tribunal. "No estoy bien y no puedo declarar", se ha limitado a afirmar.

La sesión, en la que también se han visionado las grabaciones del video que muestra al acusado entrando y saliendo de la habitación del apartahotel en el que fue acuchillada Maialen