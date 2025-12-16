Unas 600 personas procedentes de Mali han llegado a Euskadi desde julio, más de la mitad a Vitoria

Alrededor de 600 personas procedentes de Malí han llegado a Euskadi desde el pasado mes de julio, más de la mitad a Vitoria-Gasteiz, atraídas por la creencia de que en la comisaría de la Policía Nacional de la capital alavesa las citas para iniciar los trámites de solicitudes de asilo podían obtenerse con mayor agilidad, lo que ha empujado a decenas de personas a tener que pernoctar en la calle.

Así lo ha destacado la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, en la que ha anunciado una subvención directa de 104.500 euros a la asociación Zehar-Errefuxiatuekin, para "hacer frente a la crisis humanitaria ocasionada por la llegada de personas malienses, principalmente, a Vitoria-Gasteiz".

Según ha trasladado, la concesión directa de esta ayuda responde a razones de interés público, social y humanitario, de carácter urgente y excepcional, con el objetivo de que "ninguna persona solicitante de protección internacional quede desatendida en un momento de especial vulnerabilidad".

El objetivo de la concesión es "activar mecanismos ágiles que permitan atender necesidades básicas y proteger derechos fundamentales", evitando situaciones de desamparo o exclusión social, y reforzando una acogida digna que contribuye a la cohesión social y al cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos.

Ubarretxena ha recordado que desde febrero de 2025 se ha observado una llegada progresiva de personas solicitantes de protección internacional, procedentes tanto de la frontera sur (Islas Canarias) como de la frontera norte, incluyendo personas devueltas desde Francia en aplicación del Convenio de Dublín o que han regresado sin poder formalizar su solicitud.

En este sentido, ha señalado que estas personas, la mayoría de ellas malienses, han comenzado a establecerse en Amara-Berri (Donostia) y en al menos tres localizaciones distintas de Vitoria-Gasteiz. Una situación que "se intensificó" a partir del mes de julio, contabilizándose varias decenas de personas en situación de calle en ambas ciudades, lo que incrementa de forma significativa la "vulnerabilidad del colectivo y genera una crisis humanitaria".