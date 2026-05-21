19 detenidos en Bilbao y Donostia en una trama de gestorías para regularizar migrantes con documentos falsos

Un total de 19 personas han sido detenidas en Bilbao y Donostia-San Sebastián el pasado 8 de mayo por su supuesta implicación en una trama de gestorías para regularizar a inmigrantes con documentos falsos. Tres de estos locales se encuentran ubicados en el centro de Bilbao y el cuarto en la capital guipuzcoana.

Según ha informado a Europa Press fuentes de la investigación, seis de las personas arrestadas son abogados de las cuatro gestorías. Entre los detenidos, también se encuentra un hombre nacionalizado español que se encargaba de realizar las captaciones.

Los sospechosos falsificaban, supuestamente padrones, cursos de formación, informes médicos y extractos bancarios. La Policía ha acreditado un total de 118 episodios realizados en las cuatro asesorías.

Los agentes han detenido a otras once facilitadores de documentos utilizados para la regularización y a dos personas solicitantes de los procesos. Según las fuentes consultadas, cada fraude costaba a los interesados entre 5.000 y 10.000 euros.

El pasado mes de julio, la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia detectó unos 14 expedientes que contenían algunos de los documentos sospechosos. La Policía inició una investigación y en diciembre pasado se comunicó el caso a la autoridad judicial, a la que se le entregaron las evidencias. Los arrestos se produjeron el 8 de mayo. Tras pasar ante el juez, todos ellos han quedado en libertad con cargos. La operación siga abierta.