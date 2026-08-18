El CD Xota se salva de la desaparición

El Club de fútbol sala de Irurzun, segundo en relevancia en el deporte navarro tras la desaparición de San Antonio, ha estado muy cerca de desaparecer. La entrada de Ramón Lázaro en la entidad tras aportar dinero al Xota en mitad de la temporada pasada ha estado a punto de echar al traste el trabajo ímprobo de Tatono Arregui y su Junta Directiva durante 48 años de historia.

Ha sido el único lunar en la gestión de casi medio siglo de vida del club: el relevo necesario después de peticiones desesperadas de ayuda por parte de la Junta que presidía Tatono Arregui terminó de la peor manera posible, entregando la entidad al ex presidente del Tudelano y aún dueño de Ribera Navarra durante una sucesión de acontecimientos en los cuales Lázaro fue detenido y acusado de la comisión de delitos de blanqueo de capitales, amaño de partidos, desvío de subvenciones, apropiación de dinero de sus clubes o apuestas ilegales.

Aun así el proceso continuó con el Xota atado de pies y manos, ya que para romper el compromiso firmado con Lázaro la Junta de Arregui debía devolverle el doble de los 160.000 euros que invirtió en la entidad el empresario tudelano en febrero. Ese pago echó para atrás a la candidatura del valenciano Jaime Aldeguer, que había armado un proyecto para la entidad. Mientras tanto la Federación Española de Fútbol investigaba el pago de Lázaro al Xota semanas antes del derbi jugado con Ribera Navarra en el que la victoria era clave para los de Irurzun en su pelea por la permanencia.

Por el camino surgía la plataforma “Sentimiento Verde”, formada por personas vinculadas al antiguo Xota y que quería recuperar el club de las manos de Lázaro. Asegurar la plaza en Primera División era la condición requerida para lanzarse a una aventura que ahora comienza con un trabajo ímprobo por delante. Lázaro traspasa las riendas de la entidad sabedor de que con su presencia en el club no habría habido patrocinios, cancha de juego en Anaitasuna ni jugadores suficientes para formar una plantilla.

El periodista Asier Cotelo, responsable de comunicación de la entidad, asume la presidencia, volviendo Esteban Iturbe en calidad vicepresidente y entrando en la nueva junta el chef Aarón Ortiz como tesorero y el empresario Miguel Ángel Maeztu como secretario. A partir de ahora se sucederán los movimientos deportivos en una plantilla que entrenarán Francisco Javier Jiménez “Kapu” y Roberto Martil, y en la que de momento permanecen Asier Llamas o Iosu Mendive. Antes hay que dar más pasos institucionales y urgentes como cerrar la continuidad de los patrocinadores y devolver a Lázaro la cantidad aportada en su día al Xota.

Falta por tener la certeza por parte del Juez Único de Competición de que el Xota competirá en Primera División, a pesar de que el calendario marca su primer partido el 11 de septiembre contra Jaén a las siete y media de la tarde. En Onda Cero hemos hablado con el nuevo presidente del club, Asier Cotelo, quien hace una primera valoración del relevo en la entidad.