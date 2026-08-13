Telum Therapeutics busca nuevos antibióticos contra las bacterias resistentes

Telum Therapeutics, una compañía biotecnológica navarra fundada en 2019, trabaja en el descubrimiento de nuevos antibióticos para combatir uno de los grandes desafíos sanitarios actuales: la resistencia bacteriana. Su CEO, Roberto Díez, define esta amenaza como una “pandemia silenciosa” que ya afecta especialmente al ámbito hospitalario. Bacterias resistentes pueden convertir intervenciones quirúrgicas sencillas en situaciones potencialmente graves al dejar sin efecto los antibióticos utilizados para prevenir infecciones.

Biología sintética

La empresa apuesta por una vía diferente a la de los antibióticos tradicionales, basados fundamentalmente en compuestos químicos. Su estrategia parte de la naturaleza y de virus que atacan a las bacterias, pero que son inocuos para el ser humano. Telum Therapeutics estudia las herramientas biológicas de estos virus para desarrollar proteínas capaces de actuar contra bacterias resistentes. En este proceso también emplea biología sintética e inteligencia artificial, que permite analizar y clasificar compuestos y diseñar tratamientos específicos con determinadas características.

Nueva etapa

La compañía ha logrado recientemente una financiación de 18 millones de euros destinada a avanzar en su programa contra la neumonía bacteriana adquirida en el hospital, especialmente grave en pacientes ingresados en UCI y sometidos a ventilación mecánica. Díez subraya que el desarrollo de nuevos medicamentos es una carrera de fondo que puede prolongarse entre nueve y trece años y requiere sucesivas rondas de inversión. Durante sus siete años en el vivero de CEIN, la empresa ha encontrado apoyo para analizar críticamente su modelo de negocio, acceder a expertos, disponer de instalaciones y establecer contactos con otras compañías. Ahora afronta una nueva etapa: deberá abandonar las instalaciones a finales de año. Díez considera clave que Navarra siga desarrollando un ecosistema biotecnológico que facilite ese salto y permita consolidar el sector en la Comunidad Foral.