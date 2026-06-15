La Sociedad Navarra de Geriatría alerta de que el maltrato a mayores es más frecuente de lo que se percibe: “Una de cada seis personas mayores de 60 años se ha sentido maltratada”

La presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, Belén González, ha alertado en Onda Cero de que el maltrato a las personas mayores es una realidad más frecuente de lo que la sociedad percibe. Coincidiendo con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, González ha participado en una charla-coloquio organizada en Pamplona por la plataforma Mayores Frente a la Crisis.

Según ha explicado, un metaanálisis publicado en 2024 concluye que una de cada seis personas mayores de 60 años se ha sentido maltratada. A su juicio, la principal dificultad es la falta de sensibilización para identificar conductas que muchas veces se han normalizado.

Aunque el maltrato físico es el más visible, González ha señalado que el psicológico es el más frecuente. Entre sus manifestaciones ha citado la infantilización de las personas mayores, la falta de respeto a sus decisiones o la tendencia a actuar sin tener en cuenta su voluntad. También ha recordado que existen otras formas de abuso, como el maltrato financiero, el sexual o la negligencia en los cuidados básicos relacionados con la alimentación, la higiene o la atención sanitaria.

La especialista ha destacado que estas situaciones pueden producirse tanto en el ámbito familiar como en el institucional y ha apuntado que el aislamiento social, determinados cambios de comportamiento o un uso inadecuado de los recursos sanitarios pueden ser señales de alerta.

Belén González ha insistido además en que la detección del maltrato no debe tener una finalidad punitiva, sino servir para solucionar problemas y mejorar los cuidados. En este sentido, ha recordado que muchos cuidadores afrontan situaciones complejas sin la formación ni los apoyos necesarios.

Por último, ha apelado a la implicación de toda la sociedad para proteger la dignidad de las personas mayores y prevenir situaciones de abuso, soledad no deseada o abandono.