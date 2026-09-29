Salam Gaza Nafarroa reivindica la cultura palestina como forma de resistencia

Salam Gaza Nafarroa organiza este viernes 2 de octubre en Geltoki, en Pamplona, una jornada cultural para acercar a la ciudadanía la realidad de Palestina desde una perspectiva diferente: a través de su cultura, sus tradiciones y su memoria. Su presidenta, Ola Arafat, ha explicado en Onda Cero que la iniciativa pretende poner el foco en una dimensión del conflicto que considera menos visible: la destrucción del patrimonio cultural palestino.

Arafat, gazatí y residente en Pamplona, denuncia que junto a los bombardeos y la destrucción también se han visto afectados museos, bibliotecas y documentos históricos. Frente a ello, defiende la necesidad de preservar y transmitir una cultura que, asegura, forma parte de la identidad y la memoria de todo un pueblo.

La jornada permitirá conocer el tatreez, el tradicional bordado palestino, cuyos dibujos y patrones pueden identificar el origen geográfico de quienes los llevan. También habrá libros históricos, gastronomía, dátiles y hierbas aromáticas procedentes de Palestina. La música y la danza tendrán igualmente un papel protagonista, especialmente la dabke, que Arafat define como una danza de resistencia. “La cultura también es resistencia”, ha señalado.

Además de esta jornada cultural, Salam Gaza Nafarroa mantiene su actividad humanitaria sobre el terreno. Según ha explicado Arafat, la organización ha repartido ya más de cinco millones de litros de agua en Gaza y continúa distribuyendo comida. También mantiene programas de educación y apoyo psicológico para 240 menores huérfanos y trabaja en nuevas iniciativas de formación para adolescentes.

Arafat ha reconocido el sufrimiento que le provoca contemplar desde Pamplona la situación que atraviesa su tierra, aunque asegura que encuentra una forma de afrontarlo en la ayuda a quienes permanecen en Gaza. La jornada del viernes, de 18:00 a 21:00 horas, incluirá también degustaciones, donativos y un sorteo de productos palestinos.