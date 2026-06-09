Ramón Lázaro y una familiar directa, únicos que permanecen detenidos

El expresidente del Tudelano y aún Presidente de Ribera Navarra de Fútbol Sala, Ramón Lázaro, permanece detenido en la comisaría de Tudela al igual que una familiar directa. Son las dos únicas personas que permanecen bajo custodia policial, ya que los otros cinco detenidos ayer han quedado en libertad.

Se les imputa un número importante de delitos dentro de una operación que desarrollaron el lunes agentes de Policía Nacional con el apoyo de Europol e Interpol. Desarrollaron un operativo en #Navarra contra una organización a la que se acusa de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

Ramón Lázaro y su familiar pasarán el miércoles a disposición judicial en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Tudela.

Lázaro anunció la semana pasada que ha vendido el Tudelano a unos empresarios con vinculación navarra que ya han anunciado su presentación y la de su proyecto para este jueves en el estadio Ciudad de Tudela. Del mismo modo Lázaro había anunciado su intención de traspasar sin contraprestación económica la presidencia del Ribera Navarra Fútbol Sala, cuyo primer equipo perdió la máxima categoría del fútbol sala nacional esta temporada 25-26. Lázaro anunció públicamente que está interesado en entrar en el Club Deportivo Xota, cuya directiva también anunció su salida. En este caso hay otro grupo interesado en presentar su candidatura, que demanda que sea mediante la convocatoria de una Asamblea de socios y la apertura de un proceso electoral y no un traspaso directo de la presidencia de una persona a otra.

A Lázaro se le había vinculado también con el Córdoba Fútbol Sala, cuyo presidente saliente ha afirmado que si se confirmaran los delitos que se le imputan a Lázaro su entrada en el Córdoba quedará descartada.

El empresario corellano compró en 2022 por un euro las acciones del Tudelano SAD asumiendo la deuda existente de 1,3 millones de euros, deuda que ha ido saldando con el paso de los años hasta dejarla extinguida.