PRODEIN da una nueva vida a los extintores

La innovación no siempre consiste en inventar algo desde cero. A veces, surge de mirar un recurso conocido con otros ojos y transformarlo en una oportunidad. Ese es precisamente el espíritu que impulsa a Sonia Moneo, directora general de Prodein, una empresa navarra que ha dado un paso más allá de su actividad tradicional para crear Cira World, una iniciativa que convierte extintores fuera de uso en piezas de diseño de alto valor añadido.

En esta entrevista de La Brújula de Navarra conoceremos cómo la innovación, el ecodiseño y la economía circular pueden abrir nuevas vías de crecimiento para la industria. Además, hablamos del reconocimiento internacional conseguido por Cira World, cuya lámpara Lixor ha sido galardonada con el Oro en los prestigiosos C-IDEA Design Awards 2026, situando el talento y la creatividad navarra en el mapa mundial del diseño.