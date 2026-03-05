El Parlamento de Navarra pide que la Policía Foral asuma la seguridad de El Sadar

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar "de manera inmediata" las medidas necesarias para que la seguridad del estadio de El Sadar "sea asumida en exclusiva por la Policía Foral de Navarra en todos los partidos y competiciones que en él se celebren". Geroa Bai sólo ha recabado el apoyo de EH Bildu, pero ha sido suficiente, dado que UPN, PSN y Contigo-Zurekin se han abstenido. Estos tres grupos han incidido en que la moción no se puede llevar a la práctica en el corto plazo, dado que la Policía Foral necesita de más efectivos. PPN y Vox han votado en contra de la iniciativa. PSN y Contigo-Zurekin han presentado una enmienda de sustitución que recogía el mismo texto propuesto por Geroa Bai, pero eliminando la mención a que las medidas se adoptaran "de manera inmediata". Geroa Bai, sin embargo, no ha aceptado el cambio.
Iniciativa Geroa Bai
En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción "no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía". "Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa", ha defendido.
Más tiempo y más efectivos
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que esta es una "moción fake" porque "la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicios". Además, ha considerado que "al nacionalismo vasco se le ve la patita" con esta moción. "Queda claro que les molesta todo lo que huele a España, y la Policía Nacional, como lleva una bandera de España, les incomoda. UPN no va a votar 'sí' a esta moción porque no vamos a participar de criminalizar a la Policía Nacional y porque se está engañando a los navarros, y no vamos a votar 'no' porque no vamos a renunciar al desarrollo real de nuestro autogobierno", ha comentado. El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha afirmado que a los socialistas se les ha acusado de "equidistancia, pero nosotros lo catalogamos como sentido de la realidad actual". "Nosotros abogamos por una Policía Foral integral. Esto no quiere decir ni exclusiva ni excluyente. Queremos una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral", ha expuesto.
PP y VOX votan en contra
El portavoz del PP, Javier García, ha afirmado que "cualquier conducta incívica y violenta es absolutamente inaceptable" y ha planteado si "va a haber diferencia en la forma de actuar de una policía u otra". "La clave está en la prevención, es trabajar en evitar este tipo de situaciones. Se trata de garantizar una respuesta firme que proteja al conjunto de los asistentes cuando sea necesario", ha señalado. Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que su grupo "no va a caer en la trampa de una policía sí y otra no". "El foco es que aquí hay un grupo que se llama Indar Gorri que ha sido condenado ya por muchas actuaciones y lo que hay que hacer con ese grupo es expulsarlo directamente de El Sadar", ha señalado.