El Pacto de Municipios por el Clima busca coordinar la respuesta al cambio climático en Navarra

La coordinación entre ayuntamientos, la participación ciudadana y la puesta en común de iniciativas son algunas de las claves del Pacto de Municipios por el Clima que impulsa la Fundación Clima. Así lo ha explicado el astrofísico Javier Armentia en una entrevista en Onda Cero Pamplona, en el marco de la II Semana del Clima de Navarra.

La iniciativa nace con el objetivo de coordinar las medidas que ya están desarrollando distintos municipios y facilitar que puedan compartir estrategias y experiencias. Armentia ha destacado la importancia de adaptar las propuestas a la realidad de los ayuntamientos navarros, muchos de ellos pequeños y con recursos humanos limitados. El pacto pretende, además, favorecer la participación de la ciudadanía, los centros educativos, las empresas y los colectivos más vulnerables.

El astrofísico ha advertido de que el cambio climático ya está teniendo consecuencias en Navarra, con temperaturas al alza y cambios en los patrones de lluvia. Ante esta situación, considera necesario combinar medidas de mitigación, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con acciones de adaptación, como la creación de refugios climáticos y el impulso de la educación ambiental.

Armentia también ha apelado a la responsabilidad individual. Apostar por los productores locales, reducir los residuos y revisar los hábitos de consumo energético son algunas de las acciones que pueden contribuir a afrontar el desafío climático. En este sentido, ha planteado la necesidad de reflexionar sobre un modelo de vida que permita mantener el bienestar consumiendo menos recursos.

El astrofísico ha recordado, asimismo, que los efectos del cambio climático afectan especialmente a los sectores más vulnerables y ha subrayado el papel de los medios de comunicación y de los centros educativos en la concienciación social.

Como conclusión, Armentia ha defendido que la Semana del Clima debe servir para pasar de la reflexión a la acción: «Que salgamos de ella con la lista de tareas que hacer el resto del año».