Osasuna suma y... ¿progresa?

Osasuna sumó un punto contra el Athletic de Bilbao. Un buen punto a tenor de cómo transcurrió el partido, con el Athletic adelantándose en el marcador en el minuto 85 con gol del navarro Nico Williams y los rojillos empatando en el 90 gracias a un gol de Catena y el empuje de todo el equipo. Pero hay lecturas más profundas del encuentro: los errores previos, la disposición de los jugadores, la creación de fútbol en el centro del campo, las carencias y virtudes de la plantilla actual y de los hombres que están jugando estos partidos por estar otros compañeros lesionados, la dependencia -no este sábado- de los goles de Budimir, la aportación de los extremos... multitud de cuestiones que los contertulios de "Caliente Caliente" abordan desde el Restaurante El Colegio del Colegio de Médicos de Pamplona. José Javier Echeverría, Tomás Viedma y Nacho Arbeloa acompañan a Javier Saralegui en el análisis de la actualidad rojilla tras el 1-1 en El Sadar.