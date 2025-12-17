Osasuna pasa a octavos de final en la prórroga

Osasuna ya está en octavos de final de la Copa del Rey. El equipo de Alessio Lisci ha necesitado de la prórroga para imponerse a un combativo Huesca que fue de más a menos y terminó siendo inferior a los rojillos en el tiempo extra de partido.

Los locales sin embargo fueron los primeros en marcar y hacer el 1-0, obra de Luna en una falta mal defendida, con el balón pasando por el área cerca del césped sin que nadie lo despejara. Raúl García de Haro ponía el empate a uno en el último minuto de la primera parte, y con ese mismo marcador se llegó al final de los 90 minutos reglamentarios. Osasuna ya era superior al Huesca pero no definía bien. El árbitro anuló por fuera de juego inexistente una jugada en la que Becker se había quedado solo con la puerta vacía al desmarcarse bien y superar al portero. Y Raúl desaprovechó un regalo del portero del Huesca, Dani Martín, que le cedió un balón que el delantero no supo aprovechar con todo a favor.

Ya en la segunda parte entraron jugadores titulares de liga y eso, unido al cansancio del Huesca, terminó por inclinar la balanza. En la prórroga Budimir tocó de tacón un muy buen remate de Osambela en uno de los numerosos córners consecutivos de que dispuso el equipo, y el propio croata hizo el 2-4 de la tranquilidad a falta de tres minutos para el final del encuentro.

No fue fácil la victoria pero se consiguió, con el cansancio acumulado como elemento no deseado para el partido del sábado contra el Alavés. Osasuna alcanza la cuarta ronda de la Copa del Rey.