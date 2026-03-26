NICDO generó en 2025 casi 62 millones de euros en gasto directo

En La Brújula de Navarra el gerente de NICDO, Moncho Urdiáin, se refiere al récord de actividad que generaron las infraestructuras que dependen de la entidad pública en 2026, con un importe de casi 62 millones de euros de gasto directo y más de 15 millones de recaudación impositiva. Una consultora especializada ha recabado datos de la actividad de NICDO y de las empresas que trabajan con ella. El gasto directo incluye el generado por los asistentes a eventos, el de las empresas que alquilan espacios de NICDO para sus necesidades profesionales y los gastos en que incurre la propia NICDO por su actividad.

NICDO integra la actividad del Navarra Arena, Baluarte, el centro de esquí Larra – Belagua, el Planetario de Pamplona o la Navarra Film and Music Comission además de la Filmoteca. En ocasiones la entidad apoya económicamente a los promotores para traer eventos a nuestra Comunidad y en otras se generan ingresos directos. La ampliación del aforo del Navarra Arena hasta más de 13.000 asistentes amplía el abanico de potenciales grandes conciertos.

Este fin de semana, sin ir más lejos, Laura Pausini arranca en el Navarra Arena su gira con entradas prácticamente agotadas y el domingo se juega en el frontón del Arena la final del campeonato de parejas de pelota a mano, con todo vendido desde hace dos semanas.