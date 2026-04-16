El navarro Aritz Martiartu, 5º en una prueba de 125 millas de K2 en Londres

Aritz Martiartu conoció al escocés Tom Dawson en el Descenso Internacional del Sella, prueba de referencia para los piragüistas. Allí establecieron una relación que les ha llevado a competir en diferentes pruebas hasta el punto de que Tom propuso a Aritz hace unos meses participar en la Devizes to Westminster, carrera que une ambas localidades de Inglaterra separadas, siguiendo el río Támesis, por 125 millas, es decir, 200 kilómetros.

Aritz, acostumbrado a pruebas de 20 ó 30 kilómetros, se lo pensó, consultó con su entrenador... y se lanzó a la aventura. La prueba se celebró el primer fin de semana de abril en modalidad non-stop: una contrarreloj en la que cada pareja (o competidor individual) toma la salida cuando quiere dentro de las horas fijadas y se cronometra su tiempo hasta la meta. La carrera incluye 77 porteos, tramos en los que los competidores salen del río y cargan con la piragua hasta el siguiente punto en que pueden volver a remar para salvar las presas instaladas en el río.

Aritz Martiartu y Tom Dawson en el Támesis | Aritz Martiartu

Lo que más marcó a Aritz fue la noche. Tomaron la salida a las 13:30 horas y llegaron al mítico puente de Westminster 18 horas y 41 minutos más tarde. Eso quiere decir que pasaron toda la noche remando en el Támesis. La luna era su principal referencia porque "pierdes todas las demás", afirma Aritz. "De hecho te crees que vas rapidísimo, pero vas a la misma velocidad que durante el día", cuenta en Radioestadio Navarra. A ello se suma un lógico periodo de bajón después de más de 100 kilómetros remando. "Durante el día vas entretenido, y la familia te espera en diferentes puntos y te pregunta qué tal vas; por la noche yo le preguntaba a Tom cómo iba y me respondía: 'surviving'".

Aritz Martiartu y Tom Dawson pasando por delante del Big Ben | Aritz Martiartu

Todo cobra sentido en los kilómetros finales: después de haber pasado por el Castillo de Windsor durante el recorrido, la entrada en Londres con el puente de Westminster, el Big Ben y el skyline de la capital inglesa fue un subidón de emociones para la pareja internacional, que se redondeó al saber que habían terminado los quintos en la clasificación general. Es la primera vez que un piragüista español compite como tal en la prueba, ya que otros españoles lo habían hecho formando parte de clubes ingleses.

Ahora Aritz está terminando de recuperar el cuerpo. El cansancio salió dos días después de terminar la prueba, sobre todo en antebrazos y lumbares, de estar tantas horas sentado en la piragua. Queda algo de molestias en el cuello y en la espalda... compensadas por la experiencia vivida en una prueba de larga distancia internacional.