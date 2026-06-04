Ketty Garat: "Navarra es el ensayo clínico de una operación a gran escala de Sánchez: blanquear a Bildu"

La periodista Ketty Garat, adjunta a la dirección de "The Objective", ha presentado en Pamplona su libro "Todos los hombres de Sánchez: cómo se organizó la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España". En él recoge y ordena su trabajo de investigación durante cuatro años y medio sobre las presuntas tramas de corrupción en torno al Partido Socialista y varias de las personas más cercanas y vinculadas al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Uno de los objetivos del libro es recopilar y explicar todos los datos conocidos e investigados sobre los diferentes casos judiciales, ya que por hastío, por decepción o por imposibilidad de seguir las tramas, muchas veces los ciudadanos desconectan de tanta información que se va solapando con una noticia sobre otra y un nuevo dato sobre otro.

En esta entrevista en La Brújula de Navarra Ketty Garat explica el contenido de su libro y la conexión que tienen las presuntas tramas de corrupción con Navarra, ya que el ex secretario de organización del PSOE es el navarro Santos Cerdán. Ketty Garat afirma que los casos actuales "tienen origen y epicentro en Navarra", ya que "Navarra es el ensayo clínico de una operación a gran escala de Sánchez: blanquear a Bildu".