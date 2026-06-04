“Queremos crear un oasis en el norte de Navarra”, así es el nuevo proyecto del Hostal Etxeberri de Eugi

El Hostal Etxeberri de Eugi, uno de los establecimientos más emblemáticos del Valle de Esteríbar, vive una nueva etapa desde el pasado 1 de abril. Al frente del proyecto están Pablo López y Gonzalo Barricarte, dos amigos pamploneses de 33 años que han decidido compaginar sus actuales profesiones, López en la empresa familiar Hierros Landaben y Barricarte al frente de una farmacia en el Soto de Lezkairu, con una apuesta hostelera que nace, según explican, de su pasión por Navarra y por el norte de la Comunidad Foral.

En Onda Cero, Pablo López nos ha contado que la oportunidad surgió tras varios meses buscando un proyecto relacionado con el ocio natural y las raíces navarras. Conocedores de la zona por sus habituales salidas para recoger setas, pescar y disfrutar de la naturaleza, ambos vieron en el traspaso del hostal la posibilidad de crear un espacio diferente. “Queremos que sea un punto de encuentro para la desconexión, el ocio natural, deportivo y cultural”.

La apertura coincidió con la Semana Santa, un periodo de gran afluencia turística que, según relata, convirtió el hostal en una auténtica “calle Estafeta de la naturaleza”. Senderistas, motoristas, familias y aficionados a la micología llenaron el establecimiento durante los primeros días de actividad. A pesar del reto que supuso abrir en plena temporada alta, destacan el trabajo del equipo formado en tiempo récord, con personal experimentado tanto en cocina como en sala y habitaciones.

La propuesta gastronómica es uno de los pilares del proyecto. El objetivo es ofrecer una cocina basada en el producto navarro y de temporada, con especial protagonismo para los hongos y las setas. Además de platos tradicionales, el menú incluye reinterpretaciones de recetas navarras y elaboraciones que incorporan matices micológicos. También han recuperado la huerta del propio hostal para producir verduras de kilómetro cero, desde tomates y lechugas hasta pimientos, patatas o berzas.

Más allá de la hostelería, los impulsores del proyecto quieren que el establecimiento tenga un papel activo en la vida de la comarca. Entre las iniciativas previstas figuran cine de verano junto al embalse, conciertos, rutas micológicas, salidas para recoger castañas y actividades vinculadas a la naturaleza y la historia local. Su intención es complementar la oferta cultural de la zona y atraer tanto a visitantes como a los propios vecinos.

En este sentido, López subraya la importancia de mantener vivos los pueblos y comarcas navarras. “Si la gente quiere quedarse en sus pueblos, tenemos que ofrecer oportunidades y actividad”, ha señalado. También ha destacado el potencial histórico y turístico de Eugi, especialmente por el entorno de la antigua fábrica de armas y la ferrería vinculada a la historia de Navarra y de la monarquía española.

Tras los dos primeros meses de funcionamiento, el balance es positivo: el hostal registra una ocupación cercana al 90% en sus seis habitaciones y está inmerso en distintas mejoras para elevar la calidad del servicio. Aunque reconocen que el ritmo de trabajo es intenso y que ambos siguen compatibilizando el proyecto con sus profesiones habituales, aseguran estar dispuestos a mantener “dobles o triples jornadas” para consolidar su sueño. Su meta final es que el Hostal Etxeberri se convierta en un referente de turismo de naturaleza, gastronomía y desconexión en el norte de Navarra.