Navarra sortea los vaivenes de la política arancelaria de USA y aumenta sus exportaciones un 6,5%

Navarra cerró 2025 con un incremento de las exportaciones a Estados Unidos de un 6,5%. Un dato que contrasta con la tendencia de años anteriores, en la que se había constatado un descenso, y con el dato de las exportaciones a nivel nacional que también descienden y caen un 8%. La agroalimentación, con un incremento del 5,2% y el sector de bienes de equipo, cuyas exportaciones han aumentado un 23% , están detrás de este cambio de tendencia en Navarra, si bien en otros sectores exportadores al país norteamericano si han sufrido descensos.

Incertidumbre aranceles Trump

Los vaivenes constantes en los que viven inmersas las empresas con la política arancelaria de EEUU, más si cabe tras la decisión de la Corte Suprema de EEUU de anular las tasas de la administración Trump y su decisión de imponer una tasa del 15%, han vuelto a generar una situación de incertidumbre. Una situación que hemos analizado en Onda Cero con Ana Cañada, responsable de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Navarra: "Después de todo lo que pasó el año pasado hemos ido marcha atrás y hemos vuelto de nuevo a la casilla de salida. Nos han vuelto a poner otra vez trabas, con lo cual estamos otra vez en esa inseguridad jurídica y operativa que no es buena para el comercio internacional en absoluto". Al igual que sucedió en 2025, cuando Trump anunció nuevos aranceles, la empresas se preguntan qué pasos dar: "Nos dicen ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago?, apunta Ana Cañada.

Crecimiento exportaciones USA

Ahora bien las exportaciones con EEUU , a diferencia de la cifra nacional que ha caído un 8% y de la tendencia de los últimos años, han aumentado en Navarra en 2025 un 6,5%. Sostiene la responsable de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Navarra que, a pesar de los cambios y la incertidumbre, los datos del año pasado reflejan que" no ha afectado a nuestras exportaciones porque subieron el 6,5 por ciento y se vendieron casi 400 millones, con lo que se mantuvo la dinámica exportadora". No obstante, Cañada aboga por "no bajar la guardia". En ese sentido sostiene que "las empresas tienen mucho mérito en estar continuamente sorteando estos obstáculos que van apareciendo en el comercio internacional. La geopolítica obviamente está cada vez más influyendo en el comercio internacional y en la estrategia de las empresas". Por este motivo, concluye Cañada, "hay que apoyarlas sí o sí con todas las herramientas que se tengan desde todas las instituciones".