Navarra inicia el jueves 9 de abril la campaña de la Declaración de la Renta

El jueves día 9 de abril comienza en Navarra la Campaña de la Renta 2026. A partir de esa fecha se puede consultar en www. renta.navarra.es las propuestas de declaración elaboradas por la Hacienda Foral de Navarra. No obstante los primeros días de la campaña solo estará abierta la vía telemática para hacer la declaración en la web a través de la aplicación Renta on line. Será a partir del lunes 13 de abril cuando comiencen las citas telefónicas para la confección de las declaraciones de la renta. Estas citas, no obstante, deben solicitarse previamente por internet. Una semana más tarde, el día 20 de abril, comenzará la atención presencial en las oficinas de Hacienda Foral de Navarra . Hasta el 25 de junio habrá tiempo para presentar la declaración

Propuesta declaración

Al igual que en años anteriores Hacienda Foral seguirá confeccionando propuestas de declaración que remitirá a los domicilios de los contribuyentes. Estas propuestas deben ser revisadas y aceptadas si los datos son correctos o rechazadas si existe alguna discrepancia. En este último caso debe volver a hacerse por cualquier de las vías posibles-on line, presencial o telefónica- y presentarla en las oficinas de Hacienda. Podrán consultarse los borradores en la página web de Hacienda en Navarra mediante el DNI y Pin de Hacienda, certificado digital o DNI electrónico o el sistema Cl@ve.