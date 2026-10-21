Navarra gestiona un partido de la Selección Española en 2028

El Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Fútbol quieren que la selección española absoluta masculina juegue un partido en Pamplona. El escenario sería el Estadio del Sadar, propiedad del Gobierno Foral, toda vez que es evidentemente el de mayor aforo con, de momento, 23.576 localidades.

En la presentación de la exposición "Reyes del Mundo" que ha traído la RFEF a Baluarte los días 21, 22 y 23 de octubre y que incluye la Copa del Mundo que Gianni Infantino y Donald Trump entregaron el 19 de julio en Nueva Jersey a la selección campeona del mundial, la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite ha hecho público su deseo y petición formal para que España juegue en Pamplona. Más tarde el Presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, ha confirmado a los periodistas que la petición informal está hecha desde hace meses para el año 2028, cuando el ente federativo cumplirá 100 años, y que se contemplan las ventanas internacionales de marzo o junio de ese año como las más probables. En el primer caso sería para la disputa de uno de los últimos partidos clasificatorios para la Eurocopa de ese año y en el segundo, un amistoso "contra un rival de entidad" ya como preparación para ese mismo Torneo.

La exposición "Reyes del Mundo" podrá verse los días 21 y 22 de octubre, mientras que el tercer día, el 23, únicamente estará a disposición de los aficionados la Copa del Mundo, con la que podrán fotografiarse. La entrada es gratuita previo registro en el propio Baluarte para controlar el aforo de asistencia.