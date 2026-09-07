Entrevistas en La Brújula

María González, pediatra de la CUN: "No debemos sobrecargar las agendas de los menores"

La pediatra de la Clínica Universidad de Navarra recomienda escuchar a los menores ante el inicio del curso y explicarles nuestras decisiones a la hora de organizar los horarios, procurando no sobrecargarles de actividades y teniendo con ellos tiempo de calidad.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

El comienzo del curso es el momento de reordenar los horarios de los menores con la obligada vuelta al curso escolar. Ahora bien, los pediatras recomiendan no sobrecargar las agendas de los niños y niñas con muchas actividades extraescolares. Así, conviene dedicarles tiempo de calidad y escucharles, sin sentirnos culpables si nuestros horarios de trabajo nos hacen, por ejemplo, tener que dejarles pronto en el colegio y recogerles más tarde de la salida.

El deporte es una gran actividad extraescolar, sobre todo si es en equipo, pero no debe inscribirse en exceso a los menores a extraescolares que les ocupen demasiadas horas. Es bueno dejarles tiempo libre y tiempo de juego, además de convivir con sus progenitores. De todo ello habla la doctora María González, pediatra de la Clínica Universidad de Navarra, en esta entrevista en La Brújula de Navarra.

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